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17апреля
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сегодня, 13:50 15

Благовещенец сообщил о незаконной стройке

Благовещенец сообщил о незаконной стройке

В редакцию информационного агентства «Амур.инфо» обратился житель Благовещенска. Мужчина рассказал, что в районе, ограниченном улицами Мухина, Амурской, Новой и Зейской ведется незаконное строительство.

«Мои окна выходят на эту стройку. Работы там начались около трех месяцев назад. Судя по площади свайного поля и двум установленным кранам, здесь собираются возводить многоэтажный дом. Во-первых, не установлен баннер с информацией об объекте и застройщике, во-вторых, сваи забивают непрерывно, с утра до вечера, тогда как по закону эти работы должны останавливаться с 13 до 15 часов», – рассказал Александр.

Горожанин написал о проблеме в официальный инстаграм-аккаунт министерства транспорта и строительства Амурской области и получил ответ: «По информации администрации Благовещенска, строительство многоквартирного жилого дома выполняет застройщик ООО "Царская усадьба". Разрешения на строительство нет. Материалы направлены в Госстройнадзор для привлечения к административной ответственности».

Согласно открытым данным, строительная компания под таким названием работает в Благовещенске с 2011 года. В качестве основного вида деятельности указаны в том числе строительство жилых и нежилых зданий. Контакты ООО «Царская усадьба» в интернете не указаны, этими данными не располагает и бизнес-справка.

«Работа кипит. Как вы считаете, это нормально? Получается, что бизнесу безразличны штрафы и власть?» – написал Александр. В своем сообщении мужчина отметил инстаграм губернатора Амурской области Александра Козлова, надеясь получить реакцию.

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#закон #строительство

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Комментарии
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  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад

    Хм... А ещё, мне так кажется, копры у них, у "Царской усадьбы", легально не легализованы. )

  • Тундра

    Тундра
    2 часа назад

    Вот если б все граждане были б такими неравнодушными, не пришлось бы сносить гостинки, причиняя страдания и убытки людям, их купившим. Молодец!

  • full

    full
    2 часа назад

    «Работа кипит. Как вы считаете, это нормально? Получается, что бизнесу безразличны штрафы и власть?» – написал Александр - Это не просто нормально, это где то даже правильно.

  • Сергей вокалист

    Сергей вокалист
    1 час назад

    Стоит так же заметить, что область занимает третье место по коррупционной составляющей.. Так что, привет Козлову))

  • ФИО

    ФИО
    1 час назад

    возможно кто-то уже и потратил откат за закрытие глазок на незаконную стройку. А потом опять легализуются под общие сопли и слезы. Законопослушность только для безденежных при такой власти, похоже. Мэрия у нас не видит что у нее под носом делается? Не верю. А раз видит, но ничего не делает.....

  • Ditrih

    Ditrih
    1 час назад

    Щас достроят,заселят, потом признают самостроем и выселят.

    И пойдет вся эта толпа от властей требовать компенсаций.

    Нормальная история.

  • ARCHITECTOR1100

    ARCHITECTOR1100
    1 час назад

    Разрешения на строительство нет. Положен жирный болт на федеральное законодательство. Был откат, понятно. НО! Стало быть впереди ЕЩЕ серия откатов: приемка и ввод в эксплуатацию, выдача кадастрового паспорта. Не удивлюсь если земля не в собственности, либо вообще по генплану на ней значатся три дома допотопной постройки с четырьмя туалетами и курятником)))

  • Victrix

    Victrix
    43 минуты назад

    ARCHITECTOR1100

    Разрешения на строительство нет. Положен жирный болт на федеральное законодательство.



    Видимо строит тот, кто может себе это позволить.

  • БаРмалей

    БаРмалей
    40 минут назад

    Стук стук стукачок!! Лицо узреть такого молодца!

  • Бомж_ик

    Бомж_ик
    33 минуты назад

    Погодите, сейчас самого "молодца" привлекут к ответственности за незаконную видеосъемку с незарегистрированного квардрокоптера.

  • Oldlord

    Oldlord
    28 минут назад

    БаРмалей

    Стук стук стукачок!! Лицо узреть такого молодца!



    Сиделец?





    ~~Лицо узреть такого молодца!



    Любопытно, с какой целью появилось желание увидеть лицо законопослушного гражданина?



  • Трытата

    Трытата
    28 минут назад

    КАКОЙ ЗАНУДНО-ГОВНИСТЫЙ ЧЕЛОВЕЧЕК..

  • ARCHITECTOR1100

    ARCHITECTOR1100
    14 минут назад

    Victrix

    ARCHITECTOR1100

    Разрешения на строительство нет. Положен жирный болт на федеральное законодательство.



    Видимо строит тот, кто может себе это позволить.



    Не, немножко не так: строит тот, кто может дать откаты и знает кому конкретно их дать)))

  • STA

    STA
    2 минуты назад

    Я, думала, что только бабуськам есть до всего дело и они ходят и жалуются везде и пишут всем и пишут, оказывается и мужики такие есть.

  • STA

    STA
    2 минуты назад

    Я, думала, что только бабуськам есть до всего дело и они ходят и жалуются везде и пишут всем и пишут, оказывается и мужики такие есть.

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