Благовещенец сообщил о незаконной стройке

В редакцию информационного агентства «Амур.инфо» обратился житель Благовещенска. Мужчина рассказал, что в районе, ограниченном улицами Мухина, Амурской, Новой и Зейской ведется незаконное строительство.

«Мои окна выходят на эту стройку. Работы там начались около трех месяцев назад. Судя по площади свайного поля и двум установленным кранам, здесь собираются возводить многоэтажный дом. Во-первых, не установлен баннер с информацией об объекте и застройщике, во-вторых, сваи забивают непрерывно, с утра до вечера, тогда как по закону эти работы должны останавливаться с 13 до 15 часов», – рассказал Александр.

Горожанин написал о проблеме в официальный инстаграм-аккаунт министерства транспорта и строительства Амурской области и получил ответ: «По информации администрации Благовещенска, строительство многоквартирного жилого дома выполняет застройщик ООО "Царская усадьба". Разрешения на строительство нет. Материалы направлены в Госстройнадзор для привлечения к административной ответственности».

Согласно открытым данным, строительная компания под таким названием работает в Благовещенске с 2011 года. В качестве основного вида деятельности указаны в том числе строительство жилых и нежилых зданий. Контакты ООО «Царская усадьба» в интернете не указаны, этими данными не располагает и бизнес-справка.

«Работа кипит. Как вы считаете, это нормально? Получается, что бизнесу безразличны штрафы и власть?» – написал Александр. В своем сообщении мужчина отметил инстаграм губернатора Амурской области Александра Козлова, надеясь получить реакцию.