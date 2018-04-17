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17апреля
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сегодня, 13:16 1

Благовещенки стали чемпионками ДФО по бадминтону

Благовещенки стали чемпионками ДФО по бадминтону
Фото: minsportamur.ru

В Благовещенске завершились открытый чемпионат и первенство Дальневосточного федерального округа по бадминтону, проходившие с 13 по 15 апреля. Чемпионками ДФО стало несколько благовещенских спортсменок.

Приамурье приняло чемпионат и первенство Дальневосточного федерального округа по бадминтону впервые. Участниками его стали в общей сложности около 70 спортсменов из Владивостока, Уссурийска, Читы и других городов.

Ангелина Ветчинникова из столицы Приамурья стала победительницей в одиночном разряде у женщин. Также она и Мария Погорелова из Благовещенска стали чемпионками в парном разряде. В смешанном парном разряде победу праздновала благовещенка Кристина Боевец, выступившая вместе с Максимом Черевко из Владивостока.

В рамках первенства среди девочек до 13 лет победительницей стала представительница областного центра Екатерина Шурыгина – в одиночном разряде. Она же заняла первое место в паре с благовещенкой Ангелиной Лисовенко, сообщает пресс-служба министерства по физической культуре и спорту Амурской области.

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