Благовещенская полиция усмотрела нарушение закона в акции против грусти

Амурская полиция нашла нарушения в прошедшей акции от «ТНТ-Благовещенск», направленной против грусти. Псевдополицейский, выписывавший предупреждения горожанам с плохим настроением, по мнению стражей правопорядка, нарушил закон.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в воскресенье, 15 апреля, в центре Благовещенска прошла акция: молодой человек в форме полицейского подходил к людям, находившимся в грустном или хмуром настроении и выписывал им предупреждения, а также назначал по «8 часов развлекательных работ». После такой встречи многие люди шли дальше уже с улыбкой на лице.

Полицейские усмотрели в прошедшей акции нарушение статьи 17.12. КоАП РФ: «Незаконное ношение форменной одежды со знаками различия, с символикой государственных военизированных организаций, правоохранительных или контролирующих органов».

Согласно статье, участнику акции в форме полиции грозит штраф до 1 500 рублей с конфискацией форменной одежды, знаков различия, символики государственных военизированных организаций, правоохранительных или контролирующих органов.