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сегодня, 13:12 19

Благовещенская полиция усмотрела нарушение закона в акции против грусти

Благовещенская полиция усмотрела нарушение закона в акции против грусти

Амурская полиция нашла нарушения в прошедшей акции от «ТНТ-Благовещенск», направленной против грусти. Псевдополицейский, выписывавший предупреждения горожанам с плохим настроением, по мнению стражей правопорядка, нарушил закон.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в воскресенье, 15 апреля, в центре Благовещенска прошла акция: молодой человек в форме полицейского подходил к людям, находившимся в грустном или хмуром настроении и выписывал им предупреждения, а также назначал по «8 часов развлекательных работ». После такой встречи многие люди шли дальше уже с улыбкой на лице.

Полицейские усмотрели в прошедшей акции нарушение статьи 17.12. КоАП РФ: «Незаконное ношение форменной одежды со знаками различия, с символикой государственных военизированных организаций, правоохранительных или контролирующих органов».

Согласно статье, участнику акции в форме полиции грозит штраф до 1 500 рублей с конфискацией форменной одежды, знаков различия, символики государственных военизированных организаций, правоохранительных или контролирующих органов.

Просмотров всего: 1013

#жизнь #закон #ТВ

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Комментарии
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  • vertex

    vertex
    2 часа назад

    Ишь ты, оборотня поймали, который к девочкам лип. Сорвать с него погоны и выпороть.Обесчестил честь мундира. Звездочку нужно за данного оборотня дать тому, кто его поймал.

  • Gangstarr

    Gangstarr
    2 часа назад

    Надо было в американского полицая наряжаться, тогда бы не налип

  • Пит-стоп

    Пит-стоп
    2 часа назад

    они бы так на сообщения о закладках наркотиков реагировали

    а то там не приезжают

    а тут гляди-ка нарушителя поймали

    начальнику тоже видать погоны жмут

  • full

    full
    2 часа назад

    Как там Лавров сказал...

  • vertex

    vertex
    2 часа назад

    Gangstarr

    Надо было в американского полицая наряжаться, тогда бы не налип



    В Черного Властелина ...

  • ФИО

    ФИО
    2 часа назад

    Ну, закон законом, но чувство юмора никто не отменял у полиции., к чему это рвение?

  • Myxira

    Myxira
    2 часа назад

    Они бы указали, чью конкретно он форменную одежду использовал. А так - костюмированное действо, маскарад.

    На День Победы пусть выйдут: многие деток в форму одевают, да и сами для фото рядятся...

  • alex 3

    alex 3
    2 часа назад

    ну а организаторы акции куда смотрели? Не могли шуточную форму придумать? Паренька подставили. Для начала -понять и простить.

  • Тундра

    Тундра
    1 час назад

    Вот смотрю как легко комментаторы становятся потенциальными преступниками и диву даюсь. Для чего у нас закон? Чтоб его преступать... тогда не возмущайтесь, когда реальные оборотни будут лезть в карман к вам. Сами попускаете.

  • Victrix

    Victrix
    1 час назад

    alex 3

    ну а организаторы акции куда смотрели? Не могли шуточную форму придумать? Паренька подставили. Для начала -понять и простить.



    Надо было его в костюм сосиски одеть.

  • lana78

    lana78
    1 час назад

    ну вообще-то действительно, для акций и прочего не нужно надевать настоящую форму полицейского, пожарного и тд. Некорректно так-то.

  • lana78

    lana78
    1 час назад

    а с улыбкой на лице люди могли бы уходить и от шуточного полицейского, а не потому что настоящая форма была

  • Василий Кленин

    Василий Кленин
    1 час назад

    Россия для грустных

  • Morskaya

    Morskaya
    56 минут назад

    Настолько умно придумали, что попались на нарушении закона) умники))

  • Oldlord

    Oldlord
    54 минуты назад

    Dura lex, sed lex ! )))

  • Пит-стоп

    Пит-стоп
    53 минуты назад



    Петрова, Бурунова и Попова - ПОСАДИТЬ!

    ну а чо, сцены с сигаретами повырезали

    теперь актерам форму снять и бирочки клеить "типа полицейский", "типа злодей", "типа Гоголь"

    интерактивное кино называется

  • Myxira

    Myxira
    18 минут назад

    Тундра

    Вот смотрю как легко комментаторы становятся потенциальными преступниками



    Комментарий - огнище - глупость человеческая безгранична...

    *тундра, выходите на 9 мая преступников выявлять: тут и в пилотках, и в голубых беретах-тельняшках будут )))

  • Datatec

    Datatec
    11 минут назад

    так какой-нибудь нарядится и с улыбочкой облопошит улыбающегося прохожего. а вообще думать надо, прежде чем форму на себя пялить.

  • Myxira

    Myxira
    1 минута назад

    Datatec

    так какой-нибудь нарядится и с улыбочкой облопошит улыбающегося прохожего. а вообще думать надо, прежде чем форму на себя пялить.



    "Облапошит улыбающегося прохожего" - за что? Просто так, для профилактики?...

    Во-первых, обязан предъявить документы. Во-вторых - заявить о сделанном вами нарушении.

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