Скандал с Тамбовским элеватором: возбуждено первое уголовное дело

Полицейские возбудили уголовное дело в отношении руководителя компании, которая эксплуатирует один из элеваторов в Тамбовке. Михаила Корсакова подозревают в осуществлении предпринимательской деятельности без лицензии с извлечением дохода в особо крупном размере. Представитель Корсакова, считает, что дело возбуждено незаконно, и собирается его обжаловать.

Как сообщало Амур.инфо, элеватор в селе Тамбовка оказался в центре скандала с пропажей зерна. Группа амурских фермеров и производственных компаний (всего более 20 предприятий) обвинили элеватор, точнее, несколько юридических лиц, его эксплуатирующих, в хищении пшеницы и сои на сумму около 170 миллионов рублей, которая была сдана элеватору на хранение осенью 2016 года и до сих пор не возвращена. Спор вылился в серию судебных исков фермеров к элеватору. В компаниях, которые владеют элеваторами, в свою очередь, считают, что это попытка рейдерского захвата современных элеваторов, которые расположены в непосредственной близости к строящемуся мосту в Китай. Там оспаривают, в том числе в судебном порядке, претензии, которые предъявляют им фермеры.

Теперь история получила новое развитие – в нее вмешались правоохранительные органы. Один из владельцев Тамбовского элеватора – Михаил Корсаков – стал фигурантом уголовного дела. Бизнесмена подозревают в том, что он незаконно осуществлял предпринимательскую деятельность без необходимой лицензии.

В материалах возбуждения уголовного дела говорится, что компании ООО «Оникс», руководителем которой является Михаил Корсаков, Ростехнадзор в 2016 году выдал свидетельство о регистрации в госреестре опасных производственных объектов элеватора. Элеватор находится в селе Тамбовка и относится к 3-му классу опасности. Согласно федеральному законодательству, такие объекты подлежат обязательному лицензированию. По данным Ростехнадзора компания «Оникс», эксплуатирующая опасный производственный объект, до сих пор не получила необходимую лицензию.

По информации ведомства, элеваторы относятся к взрывопожароопасным и химически опасным производственным объектам 1-го, 2-го и 3-го классов опасности, на которых «производится: хранение или переработка растительного сырья, в процессе которых образуются взрывоопасные пылевоздушные смеси, способные самовозгораться от источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления; а также хранение зерна, продуктов его переработки и комбикормового сырья, склонных к самосогреванию и самовозгоранию на объектах».

То,что объект работает без лицензии, подтверждается и в официальном ответе Дальневосточного управления Ростехнадзора заместителю генерального директора Правового центра «Человек и закон». Журналисты федерального канала приезжали в Приамурье, чтобы осветить конфликт амурских аграриев и руководства элеваторов, расположенных в Тамбовке.

Вместе с тем в материалах уголовного дела фигурируют договоры, которые «Оникс» заключил в 2017 году с агрофирмой «Партизан» и СПК «Искра» на подработку, сушку и хранение зерна. Компания получила от этого доход более 11 миллионов рублей. В том, что «Оникс» осуществлял эту деятельность без лицензии, получая крупный доход, следователь усмотрел признаки состава преступления по 171 статье УК РФ «Незаконное предпринимательство». В отношении руководителя – Михаила Корсакова – было возбуждено уголовное дело.

Представитель Корсакова – Ирина Разина – собирается это решение обжаловать. Она считает, что дело было возбуждено незаконно, так как указанные в материалах услуги оказывались не на элеваторе, который подлежит лицензированию, а на отдельном сушильном комплексе.

«По тексту мы видим, что ему вменяется осуществление услуг по сушке, приемке и подработке зерновых культур, в том числе соевых бобов, но данную деятельность он осуществлял на отдельно стоящем сушильном аппарате – комплексе, которых по области порядка 16 штук. Хочу особо отметить, что ни к одному из этих сушильных комплексов претензий нет. Данный сушильный комплекс относится к 4-му классу опасности и под закон о лицензированной деятельности не подпадает. Я 16 апреля получила постановление о возбуждении уголовного дела, 17 числа буду готовить документы, чтобы обжаловать данное постановление как незаконно возбужденное», – пояснила Ирина Разина.

При этом отсутствие лицензий у элеваторов представитель владельцев объектов не отрицает. Говорит, что попытки получить необходимые бумаги были с момента запуска предприятий, но довести дело до конца не удавалось из-за бумажной волокиты. Речь идет о двух элеваторах, принадлежащих компании «Оникс» и ИП Викулова, которые находятся на одном юридическом адресе, но, по словам представителя компаний, являются отдельными автономными объектами.

Без лицензии оба объекта работают с 2016 года. В 2017 году владельцев элеваторов оштрафовали на 200 тысяч рублей за непредоставление отчетов о производственном контроле. «Оникс» штраф оплатил, а ИП Викулова нет – сейчас предприятие деятельность пока не осуществляет.

Во вторник, 17 апреля, представитель компаний планировала сдать окончательный пакет документов на получение компаниями необходимых по закону лицензий. После этого получить нужные бумаги рассчитывают максимум через 45 суток.