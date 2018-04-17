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17апреля
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сегодня, 12:31 5

Роскомнадзор изучает способы обхода блокировки Telegram

Роскомнадзор изучает способы обхода блокировки Telegram
Фото: seonews.ru

Роскомнадзор изучает прокси-сервисы и VPN-сервисы, которые позволяют обходить блокировку Telegram. Специалисты пытаются определить, насколько широко используются такие методы. По результатам проверки будут приняты конкретные решения, сообщили в пресс-службе ведомства.

По информации ТАСС, в Роскомнадзоре отмечают, что в решении Таганского районного суда относительно Telegram обязанность прекратить создавать технические условия для доступа к мессенджеру возложена не только на Роскомнадзор, но на «иных лиц», в том числе и на владельцев VPN и прокси-сервисов.

Как сообщалось ранее, Таганский суд Москвы 13 апреля удовлетворил требование Роскомнадзора о блокировке доступа к мессенджеру Telegram в России за непредоставление ФСБ ключей для дешифровки сообщений пользователей. Telegram заявлял, что выполнить это требование технически невозможно, поскольку ключи хранятся на устройствах пользователей.

В понедельник, 16 апреля, ведомство получило решение суда об ограничении доступа к продуктам Telegram на территории России, операторам направлена информация об ограничении доступа к мессенджеру.

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#жизнь #закон

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Комментарии
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  • банбан

    банбан
    2 часа назад

    bloced all vpn site's 7

  • банбан

    банбан
    2 часа назад

    blocked all vpn site's 7

  • дикаядикость

    дикаядикость
    2 часа назад

    таки эту войну РКН проиграл, чтобы заблокировать телегу, придется заблокировать десятки миллионов ip, что приведет к полной изоляции всего российского интернета от мирового, кроме телеги, которая теперь работает без прокси и впн, проверьте рутрекер и linkedin - результаты вас приятно удивят. очкарики победили обезьяну с дубиной

  • PAM

    PAM
    2 часа назад

    Я смеюсь с этого населения. Они налоги платят на содержание барахла, а это барахло им запрещае общаться. Гнилая страна

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