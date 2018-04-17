Роскомнадзор изучает способы обхода блокировки Telegram

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По информации ТАСС, в Роскомнадзоре отмечают, что в решении Таганского районного суда относительно Telegram обязанность прекратить создавать технические условия для доступа к мессенджеру возложена не только на Роскомнадзор, но на «иных лиц», в том числе и на владельцев VPN и прокси-сервисов.

Как сообщалось ранее, Таганский суд Москвы 13 апреля удовлетворил требование Роскомнадзора о блокировке доступа к мессенджеру Telegram в России за непредоставление ФСБ ключей для дешифровки сообщений пользователей. Telegram заявлял, что выполнить это требование технически невозможно, поскольку ключи хранятся на устройствах пользователей.

В понедельник, 16 апреля, ведомство получило решение суда об ограничении доступа к продуктам Telegram на территории России, операторам направлена информация об ограничении доступа к мессенджеру.