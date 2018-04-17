В Свободном на благоустройство сквера потратят 17 миллионов рублей

В правительстве Амурской области подписано соглашение о выделении субсидии в рамках проекта «Формирование современной городской среды». По информации управления по ЖКХ и благоустройству Свободного, город получит в ближайшее время более 23 миллионов рублей. 17 из них потратят на благоустройство сквера.

«23 миллиона 406 тысяч рублей выделяется по субсидии: из вышестоящих бюджетов – 22 292, из городской казны – 1,1 миллиона (4,76 %), – рассказала заместитель начальника по ЖКХ и благоустройству города Свободного Людмила Криницкая. – Более 17 миллионов рублей будет направлено на сквер, который победил по итогам рейтингового голосования по выбору общественной территории для благоустройства. Напомню, что больше всего голосов горожане отдали за общественную территорию, расположенную в микрорайоне Михайло-Чесноковский между улицами Комарова и Октябрьской».

Оставшееся средства будут направлены на благоустройство придомовых территорий. О том, какие именно дворы преобразятся в этом году, будет сообщено дополнительно, рассказали в администрации Свободного.