Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
17апреля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:56 0

В Свободном на благоустройство сквера потратят 17 миллионов рублей

В Свободном на благоустройство сквера потратят 17 миллионов рублей

В правительстве Амурской области подписано соглашение о выделении субсидии в рамках проекта «Формирование современной городской среды». По информации управления по ЖКХ и благоустройству Свободного, город получит в ближайшее время более 23 миллионов рублей. 17 из них потратят на благоустройство сквера.

«23 миллиона 406 тысяч рублей выделяется по субсидии: из вышестоящих бюджетов – 22 292, из городской казны – 1,1 миллиона (4,76 %), – рассказала заместитель начальника по ЖКХ и благоустройству города Свободного Людмила Криницкая. – Более 17 миллионов рублей будет направлено на сквер, который победил по итогам рейтингового голосования по выбору общественной территории для благоустройства. Напомню, что больше всего голосов горожане отдали за общественную территорию, расположенную в микрорайоне Михайло-Чесноковский между улицами Комарова и Октябрьской».

Оставшееся средства будут направлены на благоустройство придомовых территорий. О том, какие именно дворы преобразятся в этом году, будет сообщено дополнительно, рассказали в администрации Свободного.

Просмотров всего: 366

#ЖКХ #Свободный

распечатать


Общество

Минстрой запретил замуровывание кошек в подвалах домов
Общество 2

Почти три тысячи квадратных метров территорий очистили от мусора в Приамурье
Общество 1

В Свободном выявляют замусоренные и заросшие сухой травой участки
Происшествия

Двоих безработных свободненцев осудили за торговлю героином

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь