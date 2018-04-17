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17апреля
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сегодня, 11:51 12

Еще одна благовещенка пожаловалась на салат с живой улиткой

Еще одна благовещенка пожаловалась на салат с живой улиткой

Жители Благовещенска продолжают находить живых улиток в салате, купленном в городском супермаркете. Об очередном случае ИА «Амур.инфо» поведала горожанка Ольга.

По словам девушки, салат она приобрела 16 апреля, а улитку обнаружила, придя домой. «Ничего против улиток не имею, но, когда она посягает на твою еду, это уже хамство», – отмечает благовещенка.

Ольга пояснила, что чек от покупки не сохранился и она решила не обращаться в супермаркет. Салат же пришлось выбросить.

8 апреля благовещенцы также сообщали о покупке салата с живой улиткой.

Просмотров всего: 2223

#животные #торговля

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Комментарии
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  • Rak900

    Rak900
    4 часа назад

    поджарить и съесть

  • ЛиСа

    ЛиСа
    4 часа назад

    Салат пришлось выбросить, потому что улитка на него покушалась?)) Маникюр там у Ольги не треснул?) прям не верится, что появились люди, которые настолько часто прогуливали школу и сейчас всеми мысленными способами борются со здравым смыслом.

  • бусяка

    бусяка
    4 часа назад

    Хамка улитка)))))))

  • Oldlord

    Oldlord
    3 часа назад



    Салат же пришлось выбросить.



    Бред бредовый!

    А куда улитку дела? Она же без салата помрёт!

    Надо осудить Ольгу за жестокое обращение с улиткой и взыскать с неё разницу между стоимостью салата и улиток!

  • SoSeDkA

    SoSeDkA
    3 часа назад

    Зачем салат выбрасывать? Экологически чистый салат, никакими интексицидами не обработаный.

  • Агнета

    Агнета
    3 часа назад

    В европейских магазинах органических продуктов специально подсаживают улиток, кстати. Экологически чистый продукт, мол. Лазят себе моллюски по зелени в витринах.

    А мы тут фейсы воротим

    На самом-то деле, что страшного в улитке? Не таракан же. Их - улиток - и едят.

  • vertex

    vertex
    3 часа назад

    «Мой желудок крепкий!» Саратовцы расхватывают просрочку так, что становится жутко. Для них это нормально.

    https://medialeaks.ru/1604ttp-st-ohota-za-prosrochkoy/

    Видео стало популярным в интернете после того, как его опубликовал пользователь твиттера с ником Выборная Навка, который сравнил происходящее на записи с охотой за едой во времена постапокалипсиса и назвал его удручающим. Ролик набрал почти 30 тысяч просмотров, а поделилась им почти тысяча человек.

    В реплаях к твиту и комментариях к видео писали, что такая картина очень типична для России, что очень печально.

    Действительно, такие вылазки за продуктами для саратовцев — дело вполне обычное. В конце марта местная «Газета недели» делала об этом репортаж, рассказывая о тех людях, которые регулярно поджидают просроченные продукты у супермаркетов.

  • Zатмение

    Zатмение
    3 часа назад

    и теперь из за каждой улитки

    новость будут печатать

  • КотяRа

    КотяRа
    3 часа назад

    Zатмение

    и теперь из за каждой улитки

    новость будут печатать



    плюсую...

  • hello2018

    hello2018
    2 часа назад

    Напишите,в каком супермаркете их продают? хочу салат с улиткой))

  • Тундра

    Тундра
    1 час назад

    Ой, объела улитка. Улитки требовательны к экологии, значит салат чист. Я тоже хочу салат с улиткой :D

  • СОВка

    СОВка
    48 минут назад

    улитка ещё не страшно... а вот когда покупаешь пекинскую капусту ( по 3 шт. в упаковке) и начинаешь её резать,предварительно помыв , в салат и разносится запах "какашек" , а потом ты видишь коричневенький маленький кусочек какашки между листьями капусты.....вот это полный улёт...,улитка в радость будет!!!!

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