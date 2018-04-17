Еще одна благовещенка пожаловалась на салат с живой улиткой

Жители Благовещенска продолжают находить живых улиток в салате, купленном в городском супермаркете. Об очередном случае ИА «Амур.инфо» поведала горожанка Ольга.

По словам девушки, салат она приобрела 16 апреля, а улитку обнаружила, придя домой. «Ничего против улиток не имею, но, когда она посягает на твою еду, это уже хамство», – отмечает благовещенка.

Ольга пояснила, что чек от покупки не сохранился и она решила не обращаться в супермаркет. Салат же пришлось выбросить.

8 апреля благовещенцы также сообщали о покупке салата с живой улиткой.