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17апреля
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сегодня, 11:37 0

В Приамурье за сутки произошли 20 природных пожаров

В Приамурье за сутки произошли 20 природных пожаров
Фото: www.bessergenevskoe.ru

За прошедшие сутки на территории Амурской области зарегистрировано 20 природных пожаров. Из них ликвидировано шесть пожаров на площади 9 493 гектара. Действующими остаются 14 возгораний, два из которых локализованы в Шимановском и Свободненском районах на общей площади 3 548 гектаров.

Три пожара зарегистрированы в Зейском районе, по два – в Мазановском и Шимановском и по одному – в Ромненском, Архаринском, Сковородинском, Свободненском, Октябрьском районах.

На тушении пожаров задействовано 760 человек. Из них 45 человек – это парашютно-пожарная служба, 68 – десантно-пожарная служба, 88 – федеральный резерв ФБУ «Авиалесоохрана», пять человек летчиков-наблюдателей. Также пожары тушат 264 человека из лесной охраны, 136 человек из государственной противопожарной службы, 60 человек из службы спасения.

Помимо этого, привлечены 49 человек арендаторов, 15 человек населения, 30 человек амурского спасательного центра Хабаровска. Задействована 131 единица техники, в том числе пять воздушных судов (два вертолета и три самолета), которые работают на пожарах и занимаются авиапатрулированием, сообщает пресс-служба Амурского центра ГЗ и ПБ.

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#пожары

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