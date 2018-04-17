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17апреля
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Годовой доход зампреда амурского правительства Андрея Донца превысил 31 миллион

Годовой доход зампреда амурского правительства Андрея Донца превысил 31 миллион
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Замещающие государственные должности Амурской области отчитались о доходах за 2017 год. В настоящее время обнародованы 10 документов, содержащих сведения о доходах областных министров и заместителей председателя правительства региона.

Почти во всех случаях доходы руководителей министерств приближаются к 2 миллионам рублей или немного превышают эту сумму. Только зампред Андрей Донец вырвался далеко вперед, задекларировав 31 012 010 рублей 85 копеек. Также в собственности у Андрея Ивановича находится половина доли в нежилом помещении площадью 15,4 квадратных метра. В пользовании есть жилой дом площадью 240 квадратов и участок площадью 2 420 квадратных метров. В пользовании у двоих несовершеннолетних детей Донца указана 110-метровая квартира, а у третьего ребенка – участок земли и жилой дом. На праве собственности заместителю председателя правительства Приамурья принадлежит автомобиль Lexus LX 570.

Такой же «лексус», а еще ГАЗ-66 и лодка Yamaha-SRV 17 есть у министра транспорта и строительства Амурской области Андрея Тягло. С большим отрывом он занимает вторую позицию в рейтинге доходов. Андрей Владимирович задекларировал 5 146 567 рублей 61 копейку. В собственности министра находятся треть доли в квартире площадью 53,4 квадратных метра, квартира площадью 103,6 квадрата, гараж и участок земли площадью 38 квадратов. В пользовании находится земельный участок, площадь которого составляет 12 000 квадратных метров. В семье Тягло – два несовершеннолетних ребенка, в пользовании которых находятся квартиры: одна – 103,6 квадратных метра, вторая – 46,1 квадратных метра.

В декларации заместителя председателя правительства Владимира Кобелева годовой доход указан в размере 2 104 959 рублей 11 копеек. В собственности находятся земельный участок (1 050 квадратных метров), жилой дом (227,6 квадратных метра), квартира (26,7 квадратных метра), половина доли в квартире площадью 59,4 квадратных метра, гараж (61,4 квадратных метра), земельный участок (1 000 квадратных метров), квартира (36 квадратных метров). В пользовании находится земельный участок (76 квадратных метров). У супруги Владимира Александровича есть автомобиль Mitsubishi ASX и по половине доли в трех квартирах площадью 59,4; 50,3 и 50,8 квадратных метра. За минувший год супруга зампреда заработала 1 150 014 рублей 24 копейки.

Министр внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства Амурской области Сергей Дмитриенко задекларировал доход в размере 2 275 626 рублей 79 копеек. В общей собственности у Сергея Михайловича и его супруги есть квартира 59,1 квадратных метра. Супруга министра указала в декларации доход в 156 896 рублей 52 копейки. В семье есть два несовершеннолетних ребенка, в чьем пользовании находится та же квартира площадью 59,1 квадрата.

Глава министерства по физической культуре и спорту Амурской области Юрий Кретов за прошлый год заработал 2 054 215 рублей 47 копеек. У Юрия Александровича в собственности треть доли в квартире площадью 52,9 квадратных метра, четверть доли в квартире площадью 44,6 квадратных метра; в общей собственности – земельный участок (131 квадрат) и жилой дом (52,9 квадрата), а также автомобиль Toyota Nadia. В пользовании у министра есть земельный участок (600 квадратных метров) и гараж (18 квадратных метров). Годовой доход супруги Юрия Кретова равен 125 779 рублям 74 копейкам. На праве общей собственности женщине принадлежит жилой дом (52,9 квадратных метра) и треть доли в квартире аналогичной площади.

Среди женщин в правительстве больше всех заработала министр юстиции Амурской области Елена Воробьева: 4 740 576 рублей. В собственности у Елены Валерьевны – половина доли в квартире 49,2 квадратных метра и квартира (68,2 квадрата).

Заместитель председателя правительства Амурской области Ольга Лысенко задекларировала доход в размере 2 688 499 рублей 14 копеек. В собственности у Ольги Викторовны находится квартира площадью 80,4 квадратных метра. В общей совместной собственности есть земельный участок (4 875,4 квадратных метра), жилой дом (31,4 квадратных метра) и квартира (69,4 квадратных метра). В собственности супруга зампреда – автомобиль Mitsubishi L200, два гаража (34 и 27,56 квадрата)и земельные участки такой же площади. В совместной собственности – жилой дом и квартира.

Министр культуры и архивного дела Амурской области Ольга Юркова указала в своей декларации 2 046 626 рублей 8 копеек доходов. Ольге Александровне на праве индивидуальной собственности принадлежат только 122 квадратных метра земли. Участки площадью 1 453 и 1 272 квадрата находятся в совместной собственности, как и жилой дом (477,1 квадратного метра), а также квартира (54,9 квадратных метра). Указано, что Ольга Юркова владеет автомобилем Nissan Murano. Как указано в декларации министра, ее супруг не имеет дохода. Но ему принадлежит квартира площадью 55,5 квадратных метра, и три автомобиля – Mitsubishi Fuso, Isuzu Elf и Mazda Bongo. В пользовании находится земельный участок (122 квадрата). В совместной собственности с супругой у мужчины указаны два земельных участка и жилой дом. В семье есть два несовершеннолетних ребенка. Доход одного из них за 2017 год составил 115 740 рублей 87 копеек. В пользовании детей – три участка земли и жилой дом.

Доход министра финансов Амурской области Татьяны Половайкиной за прошлый год равен 1 981 014 рублям 3 копейкам. В собственности находится четверть доли в квартире площадью 98 квадратных метров. Супруг Татьяны Геннадьевны заработал за год 404 880 рублей 18 копеек. В его собственности имеются четверть доли в квартире и автомобиль Honda Accord.

Министр экономического развития Амурской области Светлана Балова задекларировала 1 975 755 рублей 1 копейку дохода. В собственности Светланы Игоревны четверть доли в квартире площадью 51 квадратный метр и треть доли в квартире площадью 105,3 квадратных метра, а также автомобиль Toyota RAV4. У супруга Светланы Баловой доход за минувший год составил 1 094 810 рублей 48 копеек. На праве собственности ему принадлежит треть доли в квартире площадью 105,3 квадрата. В семье растут двое несовершеннолетних детей, каждому из которых принадлежит 1/6 доли квартиры.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», губернатор региона Александр Козлов в своей декларации указал доход в размере 2 300 461 рубль 70 копеек. Машины у главы области нет, зато есть квартира, доля подземной автостоянки, а в пользовании находится 12 000 квадратных метров земли.

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#областная власть #экономика

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Губернатор Амурской области обнародовал сведения о доходах
Комментарии
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  • Бомж_ик

    Бомж_ик
    4 часа назад

    Вот они - расхитители социалистической собственности! (С)

  • V.M.

    V.M.
    4 часа назад

    нашим депутатам есть к чему стремиться

    читаем:



    13 часов назад, источник: Forbes

    Миллионеры в законе. Чем владеют богатейшие депутаты России

    Депутаты Госдумы отчитались о доходах за прошлый год. По итогам 2017 года два парламентария заработали больше миллиарда рублей.

    Раз в год депутаты нижней палаты российского парламента и члены их семей в обязательном порядке сдают налоговые декларации. В этих документах депутаты указывают, сколько денег они заработали за год, а также перечисляют все, что им принадлежит.

    По итогам 2017 года самым успешным в плане заработка стал депутат от «Единой России» Григорий Аникеев. Его совокупный доход вырос на 717% по сравнению с 2016 годом и превысил 4 млрд рублей. Вторым миллиардером Госдумы стал еще один представитель «Единой России» Николай Борцов. Forbes изучил налоговые декларации десяти богатейших законотворцев России и собрал самые впечатляющие активы депутатов. При составлении списка принимались во внимание только личные доходы парламентариев без учета их жен и детей.

    https://news.mail.ru/economics/33182787/?frommail=1

  • ЛиСа

    ЛиСа
    3 часа назад

    Обычная зарплата для чиновников около 150 тыс/мес. По российсаим меркам средненькая даже.

  • DimonS

    DimonS
    3 часа назад

    Вот откуда средняя зарплата по области 37600 рублей.

  • Братеев

    Братеев
    3 часа назад

    Донец не плохо пристроился

  • vertex

    vertex
    3 часа назад

    Бомж_ик

    Вот они - расхитители социалистической собственности! (С)



    Ибо ... ибо)))

  • Аня2828

    Аня2828
    3 часа назад

    у всех самые выдающиеся несовершеннолетние дети

  • S kak $

    S kak $
    3 часа назад

    ЛиСа

    Обычная зарплата для чиновников около 150 тыс/мес. По российсаим меркам средненькая даже.



    У наших поменьше будет. Но - премии никто не отменял.

  • кержак

    кержак
    2 часа назад

    ...молодец Иваныч. честно зарабатывает.

  • vertex

    vertex
    2 часа назад

  • кержак

    кержак
    2 часа назад

    ...ежли что не так не декларировал бы. так что считаю твой смешок просто нервным от... зависти...)))

  • vertex

    vertex
    2 часа назад

    Какая зависть. К гробу карманов не пришьешь.

    А вот высказывание по данной теме Альтера и ника ё, я бы послушал)))

    Кстати, он получает. Зарабатывает тот, кто работает и то не всегда.

    Голодец: в РФ есть уникальное явление - работающие бедные

    Экономика и бизнес

    Вице-премьер правительства отметила, что планируется проводить совместные мероприятия вместе с бизнесом, чтобы обратить внимание на предприятия с низкой зарплатой

    Подробнее на ТАСС:

    http://tass.ru/ekonomika/4093093

  • кержак

    кержак
    2 часа назад

    ...желаю тебе столько же зарабатывать...и 95% отчислять на благотворительность.

  • Питерский

    Питерский
    2 часа назад

    кержак

    ...молодец Иваныч. честно зарабатывает.



    5%???

  • vertex

    vertex
    2 часа назад

    Питерский

    кержак

    ...молодец Иваныч. честно зарабатывает.



    5%???



    Это же, какая сумма должна быть)))

  • кержак

    кержак
    2 часа назад

    ...не считай чужие деньги,вертекс...)))

  • vertex

    vertex
    2 часа назад

    Ты сам тут проценты чужие уже раскидал))) и мне пожелал.

  • кержак

    кержак
    2 часа назад

    ...ничьих процентов я никогда не раскидывал.

  • Nikodim

    Nikodim
    2 часа назад

    Интересно, а почему выборочно приводят данные? Когда все Правительство увидим? Ну так, для порядка...

  • art951

    art951
    1 час назад

    Рад за них, молодцы ребята и девчата

  • домовенок

    домовенок
    39 минут назад

    кержак

    ...не считай чужие деньги,вертекс...)))



    У нас в стране нет чужих денег, все деньги народные, т.е заработанные народом, которые затем перечисляются в федеральный бюджет и уже оттуда, каким-то хитро закрученным путем распределяются в виде зряплаты в карманы чиновников всех родов и видов.

    Кстати, по Конституции все природные богатства и недра тоже народные, каким путем туда олигархи присосались - непонятно

    Вернее, механизм присасывания понятен, непонятно только, почему до сего времени конституция не стукнула их по головам

  • кержак

    кержак
    31 минута назад

    домовенок

    кержак

    ...не считай чужие деньги,вертекс...)))



    У нас в стране нет чужих денег, все деньги народные, т.е заработанные народом, которые затем перечисляются в федеральный бюджет и уже оттуда, каким-то хитро закрученным путем распределяются в виде зряплаты в карманы чиновников всех родов и видов.

    Кстати, по Конституции все природные богатства и недра тоже народные, каким путем туда олигархи присосались - непонятно

    Вернее, механизм присасывания понятен, непонятно только, почему до сего времени конституция не стукнула их по головам



    ...вам хорошо будет только в каменном веке. я это давно заметил. но и там было неравномерное распределение убитого мамонта...)))

  • домовенок

    домовенок
    19 минут назад

    кержак

    домовенок

    кержак

    ...не считай чужие деньги,вертекс...)))



    У нас в стране нет чужих денег, все деньги народные, т.е заработанные народом, которые затем перечисляются в федеральный бюджет и уже оттуда, каким-то хитро закрученным путем распределяются в виде зряплаты в карманы чиновников всех родов и видов.

    Кстати, по Конституции все природные богатства и недра тоже народные, каким путем туда олигархи присосались - непонятно

    Вернее, механизм присасывания понятен, непонятно только, почему до сего времени конституция не стукнула их по головам



    ...вам хорошо будет только в каменном веке. я это давно заметил. но и там было неравномерное распределение убитого мамонта...)))



    Вы шо, против российской Конституции речи ведете?

    Тады вы проплаченный госдеповец, непонятно как затесавшийся на самый что ни на есть российский форум и ведущий контрпропаганду.

    Да вас бы в былые времена про приговору "тройки" давно в распыл пустили, а вы тут безнаказанно речи противоправные ведете!

  • кержак

    кержак
    10 минут назад

    ...во во ...именно оттуда и пошла поговорка - " был бы человек,а статья найдется"...)))

  • chuma

    chuma
    8 минут назад

    Я давно подозревал, что кержак агент влияния. Кстати, у него даже машина не русская.

  • домовенок

    домовенок
    4 минуты назад

    chuma

    Я давно подозревал, что кержак агент влияния. Кстати, у него даже машина не русская.



    Даже машина не русская?!?

    Тогда вообще тут не о чем больше говорить с ним - в распыл!

    Для начала уведомить Модератора о наличии на нашем форуме госдеповского агента влияния, ну, и далее по правоохранительным структурам!

  • кержак

    кержак
    2 минуты назад

    ...уважаю людей которые могут по доброму пошутить...)))

  • chuma

    chuma
    2 минуты назад

    Можно не уведомлять никого, сразу в распыл.

    У нас ведь как сначала расстреляли, потом спросили.

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