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17апреля
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сегодня, 11:20 2

Почти три тысячи квадратных метров территорий очистили от мусора в Приамурье

Почти три тысячи квадратных метров территорий очистили от мусора в Приамурье

В 26 муниципальных образованиях Приамурья очищены от мусора 2 953 тысячи квадратных метров территорий. В массовой уборке приняли участие более 8 тысяч амурчан, привлечено 298 единиц техники.

«В связи с погодными условиями мероприятия по уборке территорий от мусора в Сковородинском, Тындинском районах и городе Зея перенесены на 14 апреля и будут завершены в мае текущего года, – рассказал министр жилищно-коммунального хозяйства Амурской области Сергей Гордеев. – На остальных территориях Приамурья мероприятия поведены в установленные сроки».

Тем временем в областном центре для участников акции «Чистый город» объявили конкурс. Благовещенцам предлагают выкладывать в Instagram фотографии субботников со специальными хэштегами. Авторы лучших фотографий в каждой из номинаций получат ценные призы.

Жителям города предлагают три тематики для фотографий «Самый массовый субботник», «Больше чем уборка» и «Самое креативное фото с субботника». При публикации фото участникам акции обязательно нужно указать хэштег #ЧистыйГородБЛГ, а также один или несколько хэштегов номинаций, в которых жители решили заявить своё фото: #МассовыйСубботник , #БольшеЧемУборка , #КреативныйСубботник .

В каждой номинации будет выбран один лучший снимок, для победителей акции организаторы подготовили ценные призы – кофеварку, вафельницу и сумку-холодильник. Кроме того, организаторы предусмотрели и несколько поощрительных призов. Победителей определят члены штаба акции «Чистый город» в рамках итогового заседания, которое пройдет в начале мая.

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#ЖКХ

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Комментарии
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  • БаРмалей

    БаРмалей
    3 часа назад

    Засрали и гордимся что жопу вытерли!! Бред

  • Gangstarr

    Gangstarr
    2 часа назад

    Лучше бы приучали людей выбрасывать мусор в урны и мусорные баки, можно фото с тегом #янемусорю постить, потом таких награждать кофеварками да вафельницами

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