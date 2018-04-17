Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
17апреля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:16 1

В Свободном выявляют замусоренные и заросшие сухой травой участки

В Свободном выявляют замусоренные и заросшие сухой травой участки

В минувшие выходные в Свободном прошел рейд, в ходе которого специалисты объехали город, чтобы определить участки, на которых не приняты меры противопожарной безопасности. В итоге было выявлено более десятка нарушений.

Первым местом, куда отправились все участники рейда, стала улица Хабаровская. Там в частном секторе горела свалка, и уже работала пожарная бригада. При этом недалеко от возгорания у забора одного из домов было разбросано огромное количество мусора и сухой травы. И собственников это волновало.

«Согласно закону, собственники и юридические лица должны принимать противопожарные меры на своих участках, а по правилам благоустройства Свободного, утвержденным городским советом депутатов, делать это нужно также по периметру в 15 метрах от них», – рассказал первый заместитель главы города Вячеслав Кондратов.

Собственнику дома на улице Хабаровской сразу выписали штраф.

На улице Шимановской в Северном городке у строящегося коттеджа была примерно такая же ситуация.

Сухая трава и мусор были обнаружены и на участках по улице Прудовой, еще в микрорайоне Северный – около пункта технического осмотра, базы на улице 3-я линия, в частном секторе на улице Малиновского, а также у заброшенной базы в районе перекрестка улиц Михайло-Чесноковской и Шатковского. Неубранными в городе оказались и территории вышек сотовой связи, а также некоторые объекты энергоснабжения.

Все замусоренные и неубранные участки были сфотографированы. Фотоматериал передали в административную комиссию города. После выявления собственников посредством запроса в ЕГРН, нарушителей письменно пригласят для объяснения. Каждому будет вынесено постановление о привлечении к административной ответственности в виде штрафа от 500 до 5 000 рублей, сообщает пресс-служба Свободного.

Просмотров всего: 189

#городская власть #пожары #Свободный

распечатать


Общество

В Свободном на благоустройство сквера потратят 17 миллионов рублей
Общество

В Приамурье за сутки произошли 20 природных пожаров
Происшествия 1

В районе космодрома Восточный бушевал природный пожар
Происшествия

Двоих безработных свободненцев осудили за торговлю героином

Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • Пришлый

    Пришлый
    39 минут назад

    ха ха, а почему не 150 метров прилегающей территории?

    Верховный Суд, установил, что обязанность осуществлять содержание прилегающей территории может быть возложена на собственников, владельцев, пользователей земельных участков и объектов недвижимости либо на основании федерального закона, либо на основании договора, но не на основании решения органа местного самоуправления. Федеральное законодательство, в свою очередь, такой обязанности не предусматривает.

    Определение Верховного Суда РФ от 12.03.2015 по делу № 310-КГ14-4599, А09-10816/2013

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь