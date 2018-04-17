В Свободном выявляют замусоренные и заросшие сухой травой участки

В минувшие выходные в Свободном прошел рейд, в ходе которого специалисты объехали город, чтобы определить участки, на которых не приняты меры противопожарной безопасности. В итоге было выявлено более десятка нарушений.

Первым местом, куда отправились все участники рейда, стала улица Хабаровская. Там в частном секторе горела свалка, и уже работала пожарная бригада. При этом недалеко от возгорания у забора одного из домов было разбросано огромное количество мусора и сухой травы. И собственников это волновало.

«Согласно закону, собственники и юридические лица должны принимать противопожарные меры на своих участках, а по правилам благоустройства Свободного, утвержденным городским советом депутатов, делать это нужно также по периметру в 15 метрах от них», – рассказал первый заместитель главы города Вячеслав Кондратов.

Собственнику дома на улице Хабаровской сразу выписали штраф.

На улице Шимановской в Северном городке у строящегося коттеджа была примерно такая же ситуация.

Сухая трава и мусор были обнаружены и на участках по улице Прудовой, еще в микрорайоне Северный – около пункта технического осмотра, базы на улице 3-я линия, в частном секторе на улице Малиновского, а также у заброшенной базы в районе перекрестка улиц Михайло-Чесноковской и Шатковского. Неубранными в городе оказались и территории вышек сотовой связи, а также некоторые объекты энергоснабжения.

Все замусоренные и неубранные участки были сфотографированы. Фотоматериал передали в административную комиссию города. После выявления собственников посредством запроса в ЕГРН, нарушителей письменно пригласят для объяснения. Каждому будет вынесено постановление о привлечении к административной ответственности в виде штрафа от 500 до 5 000 рублей, сообщает пресс-служба Свободного.