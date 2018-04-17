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17апреля
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сегодня, 10:28 2

Амурская область – третья на Дальнем Востоке по уровню коррумпированности

Амурская область – третья на Дальнем Востоке по уровню коррумпированности
Фото: deita.ru

Согласно рейтинг коррумпированности субъектов ДФО по итогам 2017 года Амурская область заняла третье место, уступив лидерство ЕАО и Хабаровскому краю. Приамурью и идущей следом Якутии присвоен статус «высокая степень коррумпированности, сообщает ИА «Deita.ru».

Исследование провели информационное агентство «Deita.ru» и Дальневосточный центр политических исследований. Согласно собранной ими информации, за 2017 год в Амурской области было выявлено 2 000 нарушений, связанных с коррупцией. Это меньше, чем в Приморье, Якутии и на Сахалине, но выше, чем в других субъектах. По количеству лиц, привлеченных к ответственности за эти правонарушения, Приамурье находится на втором месте, уступая лишь Приморскому краю – 758. Правда, подавляющее количество виновных из них привлечены только к дисциплинарной ответственности. Уголовную понесли 16 человек – это четвертая позиция по ДФО.

В результате исследования самым коррумпированным субъектом ДФО была признана ЕАО. Затем – Хабаровский край. Амурская область и Республика Саха (Якутия) находятся в зоне высокой степени коррумпированности. Средняя степень – Камчатский и Приморский края, Чукотский автономный округ, Сахалинская область. Единственный субъект с низкой степенью коррумпированности – Магаданская область.

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#Дальний Восток #СМИ

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Комментарии
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  • inoy

    inoy
    5 минут назад

    "бронза" тоже результат, надо работать в этом направлении, ставить новую планку, 2 место)))))

  • Nissan v6

    Nissan v6
    48 секунд назад

    дали взятку, чтобы первыми не быть.

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