Этой весной желающих пройти военную службу ждут нововведения

Около 1 000 новобранцев из Амурской области планируют направить в войска для прохождения военной службы по призыву в рамках весенней призывной кампании 2018 года. В этом году желающих пройти службу, но освобожденных ранее по медицинским заболеваниям, ждут нововведения.

«Основной особенностью призывной кампании является возвращение права на медицинское освидетельствование для граждан призывного возраста, освобожденных ранее от прохождения службы по заболеваниям. Молодые люди не старше 27 лет могут повторно пройти медицинскую призывную комиссию. В случае подтверждения годности к военной службе они получат возможность быть призванными на общих основаниях», – сообщили в пресс-службе ВВО.

Первые новобранцы отправятся к месту службы в середине мая. Подавляющая часть из них будут проходить военную службу на территории дислокации соединений и воинских частей Восточного военного округа. Служить в воинских частях на территории Амурской области останется около 200 человек.

В ходе этой кампании по прибытии на сборные пункты новобранцы получат обмундирование, средства личной гигиены и банковские карты национальной платежной системы «Мир».

Весенняя призывная кампания стартовала 1 апреля и продлится до 15 июля текущего года.