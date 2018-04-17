Гость «Эха Москвы в Благовещенске»: директор Всероссийского научно-исследовательского института сои

18 апреля Всероссийский научно-исследовательский институт сои отмечает 50-летие со дня образования. Накануне этой даты, 17 апреля, гостем полуденного эфира «Эха Москвы в Благовещенске» станет директор института, академик РАН, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ Валентина Синеговская.

Ведущие эфира – Алексей Воскобойников и Михаил Митрофанов.

Утренний эфир «Эха» длится с 7:00 до 9:00 (по будням) и с 9:00 до 10:00 (по субботам); дневной эфир – с 12:00 до 13:00 (по будням); вечерний эфир – с 17:00 до 18:30 (по будням).

«Эхо Москвы в Благовещенске» вещает на волне 101.5 FM. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или, отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5. Также можно предложить свои темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эха Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.

Прямые трансляции интервью можно наблюдать в инстаграм-аккаунте «Эха».