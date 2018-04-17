Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
17апреля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:41 0

На Зейском водохранилище под воду ушел грузовик

На Зейском водохранилище под воду ушел грузовик
Фото: instagram.com/blag_dtp

Обновлено: 10:19

В социальных сетях появились фото с места происшествия на Зейском водохранилище. Как видно на кадрах, под воду частично ушел грузовик с грузом.

В пресс-службе Амурского центра ГЗ и ПБ ИА «Амур.инфо» подтвердили факт происшествия. Оно случилось на участке между поселками Снежногорск и Горный 16 апреля.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области добавили, что машина ехала из Снежногорска в Верхнезейск. Погибших и пострадавших в происшествии нет. По факту случившегося проводится разбирательство.

Просмотров всего: 549

#происшествия #транспорт

распечатать


Происшествия

С космодрома Восточный украли средства, выделенные на обеспечение безопасности
Общество

В Благовещенске женщина на дороге мешала проезду машин (видео)
Происшествия 3

Пал за рекой Зеей добрался до кладбища
Происшествия 1

Уроженка Приамурья обманывала жителей Ленинградской области на установке датчиков пожара
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь