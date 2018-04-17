На Зейском водохранилище под воду ушел грузовик
Обновлено: 10:19
В социальных сетях появились фото с места происшествия на Зейском водохранилище. Как видно на кадрах, под воду частично ушел грузовик с грузом.
В пресс-службе Амурского центра ГЗ и ПБ ИА «Амур.инфо» подтвердили факт происшествия. Оно случилось на участке между поселками Снежногорск и Горный 16 апреля.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области добавили, что машина ехала из Снежногорска в Верхнезейск. Погибших и пострадавших в происшествии нет. По факту случившегося проводится разбирательство.
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