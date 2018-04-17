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Небольшой дождь в северных районах: прогноз погоды в Приамурье на 17 апреля

Небольшой дождь в северных районах: прогноз погоды в Приамурье на 17 апреля

В Амурской области 17 апреля установится переменная облачность, в отдельных районах севера ожидается небольшой дождь. Ветер переменных направлений будет дуть с севера, северо-запада, северо-востока. Его скорость составит 2-7 метров в секунду, местами – до 12 метров в секунду.

Термометры покажут 14…19 градусов тепла, местами по северо-западу – плюс 4…9 градусов.

В Благовещенске ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер будет дуть с севера, северо-востока со скоростью 6-11 метров в секунду. Температура составит 15…17 градусов тепла, сообщает Амурский гидрометцентр.

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#погода

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