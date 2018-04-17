С космодрома Восточный украли средства, выделенные на обеспечение безопасности

Экс-директор подведомственного «Росатому» «НПК "Дедал"» Сергей Федяев обвиняется в в хищении средств, выделенных на обеспечение безопасности космодрома Восточный. Нарушения выявили при внутреннем аудите предприятия. Федяев вину отрицает.

Сергей Федяев 20 лет возглавлял «НПК "Дедал"», которое специализируется на разработке секретных средств защиты особо охраняемых ядерных объектов, сигнализаций для охраны границы, устройств для обнаружения подводных диверсантов и антитеррористических детекторов. Сейчас заслуженного 65-летнего конструктора, прошедшего войну в Афганистане, отправили в СИЗО, сообщает «Коммерсант».

Поводом для уголовного преследования Сергея Федяева стала внутриведомственная проверка, проведенная весной 2016 года в госкорпорацией «Росатом». Тогда был выявлен ряд серьезных финансовых нарушений. По итогам ревизии генеральный директор «Дедала» Сергей Федяев был отстранен от исполнения обязанностей. На основании данных ревизоров возбудили несколько уголовных дел по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Правда, во всех них речь шла о неких «неустановленных лицах».

Первое из них касалось договора о поставке комплектующих для охраны периметра ряда объектов строящегося космодрома Восточный между «Дедалом» и компанией «Базальт-плюс», которая позже была переименована в «Промэлектропроект». Тогда была совершена попытка хищения порядка 92 миллионов рублей. Проблемы с поставками действительно были, но все возникшие вопросы решались в арбитражных судах. В результате следователи прекратили уголовное дело. В сентябре 2017 года появилось новое уголовное дело — уже о злоупотреблении полномочиями. Связано оно было со сделкой, по которой «неустановленные лица» в феврале 2014 года без предоставления банковской гарантии перечислили аванс более чем на 61,5 миллиона рублей. Это расследование пока продолжается.

В конце 2017 года было возбуждено еще одно дело о мошенничестве, связанное с космодромом Восточный. Оно касается уже контракта 2013 года между «Дедалом» и компанией «Маском», которая выступала одним из подрядчиков по обеспечению объектов космодрома системами безопасности. Суть сделки, стоимость которой превышала 86 миллионов рублей, состояла в разработке учебно-тренировочного комплекса. Своих мощностей для всего объема работ у «Дедала» не хватало, и к выполнению контракта был привлечен субподрядчик —компания «Базальт-плюс». Как считают следователи, после проведения работ часть имущества «Маскома» была похищена. В рамках этого дела были задержаны, а потом с санкции суда арестованы бывший гендиректор «Дедала» Сергей Федяев, а также Сергей Марков.

Следователи считают, что сделка, заключенная двумя руководителями, являлась фиктивной и объясняется их сговором и давними дружескими отношениями. Тогда же обыски были проведены дома у господина Федяева и двух его сыновей — Леонида и Юрия, которые являлись конструкторами в «Дедале». В доме Сергея Федяева изъяли пять миллионов рублей.