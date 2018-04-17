Двоих безработных свободненцев осудили за торговлю героином
Свободненский городской суд вынес приговор двум безработным жителям Свободного. Они получили реальные сроки лишения свободы за сбыт героина.
Установлено, что в июне-августе 2017 года в Свободном мужчины сбывали героин наркозависимым. Один из покупателей вместе с приобретенным наркотиком был задержан транспортными полицейскими на железнодорожном вокзале станции Белогорск.
С учетом мнения государственного обвинения суд приговорил одного мужчину к 6 годам, второго – к 5 годам лишения свободы. Оба будут отбывать наказание в колонии строгого режима, сообщается на сайте Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Приговор пока не вступил в законную силу.
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