Двоих безработных свободненцев осудили за торговлю героином

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Свободненский городской суд вынес приговор двум безработным жителям Свободного. Они получили реальные сроки лишения свободы за сбыт героина.

Установлено, что в июне-августе 2017 года в Свободном мужчины сбывали героин наркозависимым. Один из покупателей вместе с приобретенным наркотиком был задержан транспортными полицейскими на железнодорожном вокзале станции Белогорск.

С учетом мнения государственного обвинения суд приговорил одного мужчину к 6 годам, второго – к 5 годам лишения свободы. Оба будут отбывать наказание в колонии строгого режима, сообщается на сайте Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Приговор пока не вступил в законную силу.