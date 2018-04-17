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17апреля
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сегодня, 09:24 0

Двоих безработных свободненцев осудили за торговлю героином

Двоих безработных свободненцев осудили за торговлю героином
Фото: udm-info.ru

Свободненский городской суд вынес приговор двум безработным жителям Свободного. Они получили реальные сроки лишения свободы за сбыт героина.

Установлено, что в июне-августе 2017 года в Свободном мужчины сбывали героин наркозависимым. Один из покупателей вместе с приобретенным наркотиком был задержан транспортными полицейскими на железнодорожном вокзале станции Белогорск.

С учетом мнения государственного обвинения суд приговорил одного мужчину к 6 годам, второго – к 5 годам лишения свободы. Оба будут отбывать наказание в колонии строгого режима, сообщается на сайте Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Приговор пока не вступил в законную силу.

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#закон #криминал #Свободный #суды

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