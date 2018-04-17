Госдума предлагает ввести аналог советского распределения после вуза: обзор прессы

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В обзор прессы ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин включил новости о том, водителям вменят в обязанность проходить переаттестацию раз в 10 лет; о решении Верховного суда по поводу парковок во дворах; о доходах президента РФ.

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Для начала газета «Известия», опубликовавшая материал, который будет интересен водителям. Минэкономразвития предложило переаттестовывать водителей-профессионалов – дальнобойщиков, таксистов и водителей общественного транспорта – раз в десять лет. Эксперты полагают, что именно этот срок – пограничное состояние, после которого человек теряет навыки вождения, путает цвета светофора, перестает контролировать скорость, начинает путать педали и принимаемые напитки.

Между прочим, в недрах названного министерства есть и другое мнение по поводу сроков переаттестации: отдельные эксперты предлагают проводить экзаменацию раз в пять лет, а водителей-мигрантов переаттестовывать– вообще раз в три года.

Напишут же такое

Далее – «Российская газета», где публикуется разъяснение Верховного суда на тему, кто имеет право на въезд во двор многоквартирного дома и кто может лишить автовладельца такого права. Массовые огораживания дворовой территории и установка шлагбаумов буквально захлестнули города. И вот тут-то началась борьба за место под солнцем. Дворовые объединения автовладельцев собирают плату за парковку во дворе, за работу шлагбаума. А тех, кто не платит, буквально выгоняют на улицу, запрещая подъезд к собственному дому. Законно ли это?

Верховный суд заявил коротко и ясно: нет!

И как после этого бороться с автовладельцами-халявщиками – не ясно.

Также в номере

Чтобы обзор не получился излишне автомобильным, переключусь на тему образования. В главной газете страны говорится о том, что в Госдуме хотят ограничить получение бесплатного высшего образования возрастом и территорией проживания и ввести аналог советского распределения после вуза. То есть предлагается обязать выпускников вузов, отучившихся за счет бюджета, отработать не менее четырех-пяти лет на государство по специальности в том месте, где специалистов не хватает. Будут ли при этом обеспечивать молодых спецов жильем и подъемными, не пишут, но, скорее всего, учитывается и это.

Очень интересно

«Комсомольская правда» сегодня рассказывает о том, сколько заработал за год амурский губернатор и как отчитались о своих доходах федеральные депутаты и министры.

Раскрыл газету в том месте, где о доходах губернатора, но взгляд упал на «Мисс России» в купальнике. Ну тут как-то и не до областного руководства стало. Пишут, что Юлия Полячихина (это имя королевы красоты) получила корону в миллион долларов. А еще крупный денежный приз, автомобиль и проч. и проч. Правильно в народе говорят: не родись счастливой, а родись красивой.

Также в номере

Так что ж там все-таки о доходах? На второй полосе «Комсомолки» читаю о том, что у президента России В.В. Путина в собственности не самая большая квартирка – всего-то 77 «квадратов». А что, мужчина он одинокий, много ли одному надо? Есть и еще одна квартира – чуть больше, но и не вилла какая навороченная. Из транспортных средств у главы государства есть парочка старых «волжанок», «Нива», да прицеп «Скиф» – у большинства россиян, если, конечно, они нормально трудятся, не ленятся, поприличнее транспорт и жильё имеются. Все-таки хороший президент у нас, видно, что не для личного обогащения, как раб на галерах трудится, а на благо Родины нашей, России.

На посошок

Ну и переходим к новостям культуры и искусства. В «Амурской правде» вы прочтете об установке стелы «Я люблю Гагарина» в детском лагере им. Гагарина. Теперь можно не произносить эту длинную фразу, а просто сфотографироваться на фоне 200-килограммового стального сооружения. Менее полугода назад, пишет газета, подобная конструкция «Я люблю Благовещенск» появилась на площади ОКЦ и моментально стала пользоваться популярностью у горожан. Посмотреть на диковинные конструкции приходят целыми семьями, а счастливые влюбленные назначают здесь свидания.

Жаль, закончился прием предложений по улучшению внешнего вида областной столицы. Я бы предложил установить такие конструкции на каждой улице города, возле каждого отчего дома. Еще нечто подобное можно установить возле кастрированных деревьев, благо их в городе много.

А может, продолжить прием таких заявок? Городу так не хватает любви...