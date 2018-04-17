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17апреля
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В Белогорске задержали поджигателя сухой травы

В Белогорске задержали поджигателя сухой травы
Фото: primgazeta.ru

В Белогорске задержали поджигателя сухой травы. Он действовал с напарником и, как объяснил, запустил огонь потому, что «просто так захотелось», сообщает официальный портал города.

Поджигателя поймали накануне в районе улицы Космической по пути следования в Зеленый городок. Эта территория является одной из наиболее подверженных возникновению природных пожаров. «Поджигателя с напарником заметили бдительные работники железной дороги, – рассказывает государственный инспектор Белогорска, Белогорского и Ромненского районов Ольга Романова. – На место вызвали сотрудников полиции, пожарных и Госпожнадзор. Как пояснил поджигатель, делал он это без причины, просто так захотелось. В отношении нарушителя составлен протокол. Ему грозит штраф в размере от 2 000 до 4 000 рублей».

На прошлой неделе сотрудники Госпожнадзора оштрафовали жительницу частного сектора города. Она сжигала сухую траву на участке во время наведения уборки. Женщину оштрафовали на 2 000 рублей. Управление по делам ГО и ЧС администрации Белогорска напоминает о запрете поджога травы и сжигания мусора на садовых участках или кладбищах, не разрешается разводить костры в хвойных молодняках, на гарях, на участках поврежденного леса, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев.

За нарушение правил пожарной безопасности в лесах грозит штраф. Для граждан он составит от 4 000 до 5 000 рублей, для должностных лиц – от 20 000 до 40 000 рублей, для юридических лиц – от 300 000 до 500 000 рублей. Если действия нарушителей привели к возникновению лесного пожара, то сумма наказания увеличивается: до 5 000 рублей для граждан, до 50 000 – для должностных лиц, и до 500 000 – 1 000 000 рублей для юридических лиц. Кроме того, в случае причинения ущерба лесному фонду в результате неосторожного обращения с огнем, предусмотрена уголовная ответственность по статье «Уничтожение или повреждение лесных насаждений» (статья 261 УК РФ).

В зависимости от тяжести последствий наказание может достигать 10 лет лишения свободы со штрафом от 200 000 до 3 000 000 рублей.

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#Белогорск #пожары

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