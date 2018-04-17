В Благовещенске женщина на дороге мешала проезду машин (видео)

В социальных сетях появилось видео, снятое в Благовещенске. Как видно на кадрах, на проезжей части находилась женщина, которая мешала проезду автомобилей.

По словам автора ролика, гражданка была замечена в районе перекрестка Ленина – Загородная, и она была в состоянии алкогольного опьянения. На кадрах видно, что один из водителей просил амурчанку уйти с дороги, на что она заявила: «Не уйду!».

Разбиралась ли в инциденте полиция, неизвестно.

Видео: instagram.com/skaner_dtp28