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17апреля
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сегодня, 09:01 0

В Благовещенске женщина на дороге мешала проезду машин (видео)

В Благовещенске женщина на дороге мешала проезду машин (видео)

В социальных сетях появилось видео, снятое в Благовещенске. Как видно на кадрах, на проезжей части находилась женщина, которая мешала проезду автомобилей.

По словам автора ролика, гражданка была замечена в районе перекрестка Ленина – Загородная, и она была в состоянии алкогольного опьянения. На кадрах видно, что один из водителей просил амурчанку уйти с дороги, на что она заявила: «Не уйду!».

Разбиралась ли в инциденте полиция, неизвестно.

Видео: instagram.com/skaner_dtp28

Просмотров всего: 845

#жизнь #транспорт

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