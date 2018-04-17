Белогорск.рф прекращает размещение информации на сервисе Telegram

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Официальный ресурс белогорск.рф прекращает с 16 апреля информационное наполнение канала в сервисе Telegram. Решение принято главой Белогорска Станиславом Мелюковым в связи с внесением сайта и веб-версии мессенджера в реестр запрещенных ресурсов.

Таганский суд Москвы 13 апреля удовлетворил заявление Роскомнадзора о блокировке доступа к мессенджеру на территории России. Решение подлежало немедленному исполнению. Вместе с тем суд решил, что ограничение может быть снято в случае, если Telegram предоставит ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей.

«Telegram канал белогорск.рф был создан в ноябре 2017 года, – рассказала руководитель пресс-службы главы Белогорска Марина Зингер. – До внесения мессенджера в реестр запрещенных ресурсов канал наполнялся 150 дней. За это время он набрал 213 подписчиков и включил более 700 сообщений».