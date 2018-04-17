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17апреля
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сегодня, 08:55 9

Структура администрации Белогорска будет изменена

Глава Белогорска Станислав Мелюков принял решение о внесении изменений в структуру администрации Белогорска. Вопрос будет вынесен на майское заседание городского Совета. В составе администрации появится еще один заместитель главы, который будет курировать вопросы, связанные с предстоящей цифровизацией муниципалитета.

«Президент России Владимир Путин, обращаясь с посланием к Федеральному собранию, обратил особое внимание на развитие информационных технологий, которые оказывают все большее влияние на экономику, на повседневную жизнь людей, – отметил глава Белогорска. В настоящее время местное самоуправление работает с целым перечнем информационных баз и систем. Однако, пришло время пересмотреть возможности. Государство берет курс на цифровую экономику, на местном уровне этот процесс необходимо систематизировать и организовать. Ни в чьих полномочиях пяти заместителей этого вопроса нет. С учетом поставленных задач, в том числе, и правительством области, губернатором Александром Козловым, распределение указанных вопросов на действующих заместителей нецелесообразно и неэффективно. Надо чтобы за процесс цифровизации (внедрение проекта «Smart city») отвечал конкретный человек».

Кроме этого, заместителям главы Белогорска поручено представить предложения по горизонтальным и вертикальным изменениям в кадровой политике муниципалитета. При этом поставлена задача изменить структуру администрации без увеличения фонда оплаты труда.

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#Белогорск #городская власть

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Комментарии
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  • Братеев

    Братеев
    1 час назад

    неужели тролей интернетовских поувольняют?

  • Riddick

    Riddick
    1 час назад

    Молодцы, Белогорск, в ногу со временем, а иногда и опережая его )))

  • Вероника Н.

    Вероника Н.
    54 минуты назад

    Точно, в ногу со временем идет Белогорск – большой зачет! )

    На муниципальном уровне в этой сфере, конечно же, масса работы и проблем. Даже на уровне рабочих Сайтов самых разных муниципальных подразделений, организаций, учреждений городов и районов такой бардак и примитив, что удивляешься. Нужны в этом плане какие-то стандарты, какой-то порядок, ведь создается такое впечатление, что владельцы Сайтов даже не понимают или не хотят понимать, какая информация у них должна быть на Сайте. Так, сделали для галочки и успокоились! Должен быть и какой-то единый центр поддержки и контроля на муниципальном уровне. Особо остро стоит вопрос по Сайтам Управляющих компаний – работают в темную! Увы, никак не решится и система МВД открыть на уровне своих отделов – сайты местных (городских, районных) отделов. Это бы, безусловно, дало возможность повысить правопорядок и профилактику правонарушений. Нужно определить, кто на муниципальном уровне вообще обязан иметь свой Сайт, какого уровня и по какому стандарту. Ужасно, что никто в муниципалитетах не следит, как их город (район) представлен на Сайтах регионального, федерального уровня. Зайдешь, например, на знаменитую «Википедию» и просто волосы дыбом становятся , от того, как представлен тот или иной город или объект. За этим же тоже муниципалитет должен следить – не пускать подобное на самотек, не позорить свой город и район! Весь сайтовый арсенал городов (районов) должен быть сведен на муниципальном уровне в Единый Каталог-Справочник, чтобы всем было удобно им пользоваться. Одним словом вопросов и проблем огромная масса и это только по Сайтам, не говоря уже о многом прочем…

    Дерзайте, белогорцы! ))

  • Victrix

    Victrix
    53 минуты назад



    поставлена задача изменить структуру администрации без увеличения фонда оплаты труда.



    Пока Серега Труш не разжует этот тезис, ничего не пойму.

  • Братеев

    Братеев
    45 минут назад

    если лодка не плывёт вперёд то надо создать видимость перемен

  • vertex

    vertex
    44 минуты назад

    Victrix



    поставлена задача изменить структуру администрации без увеличения фонда оплаты труда.



    Пока Серега Труш не разжует этот тезис, ничего не пойму.



    Наверное, имеется ввиду, что благодаря хозяйственнику, все простые белогорцы уже обеспечены собственным современным качественным жильем и не ходят уже из своей избушки во двор срать в деревянный туалет в дырку.

  • Мартин Остин

    Мартин Остин
    28 минут назад



    В составе администрации появится еще один заместитель главы



    еще один дармоед

  • Братеев

    Братеев
    22 минуты назад

    для родственника видать кормушку готовит

  • тоже из Белогорска

    тоже из Белогорска
    4 минуты назад

    Совсем у братеева беда печаль...

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