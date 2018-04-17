Структура администрации Белогорска будет изменена

Глава Белогорска Станислав Мелюков принял решение о внесении изменений в структуру администрации Белогорска. Вопрос будет вынесен на майское заседание городского Совета. В составе администрации появится еще один заместитель главы, который будет курировать вопросы, связанные с предстоящей цифровизацией муниципалитета.

«Президент России Владимир Путин, обращаясь с посланием к Федеральному собранию, обратил особое внимание на развитие информационных технологий, которые оказывают все большее влияние на экономику, на повседневную жизнь людей, – отметил глава Белогорска. В настоящее время местное самоуправление работает с целым перечнем информационных баз и систем. Однако, пришло время пересмотреть возможности. Государство берет курс на цифровую экономику, на местном уровне этот процесс необходимо систематизировать и организовать. Ни в чьих полномочиях пяти заместителей этого вопроса нет. С учетом поставленных задач, в том числе, и правительством области, губернатором Александром Козловым, распределение указанных вопросов на действующих заместителей нецелесообразно и неэффективно. Надо чтобы за процесс цифровизации (внедрение проекта «Smart city») отвечал конкретный человек».

Кроме этого, заместителям главы Белогорска поручено представить предложения по горизонтальным и вертикальным изменениям в кадровой политике муниципалитета. При этом поставлена задача изменить структуру администрации без увеличения фонда оплаты труда.