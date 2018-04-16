Амурскую молодежь масштабно привлекли к празднованию Дню Победы

Более 100 000 школьников и студентов Амурской области принимают участие в подготовке праздничных мероприятий ко Дню Победы. Министерство образования и науки запланировало проведение мероприятий патриотической направленности.

Во всех образовательных организациях региона проводятся «Уроки Победы», тематические классные часы, встречи с ветеранами, конкурсы детского творчества, интеллектуальные игры. В рамках акции «Вахта памяти» активизировалась работа тимуровских отрядов. В течение апреля-мая школьники помогают ветеранам и пожилым людям. Ребята убирают дворы, выполняют некоторые дела по дому, ходят за продуктами.

Традиционным мероприятием при подготовке к празднованию Дня Победы является участие школьников и студентов в субботниках, трудовых десантах по благоустройству памятников и обелисков.

Ежегодно минобрнауки Амурской области присоединяется ко всероссийской акции «Георгиевская ленточка». Помимо этого, молодежь Приамурья присоединится к таким акциям всероссийского масштаба, как «Свеча памяти», «Бессмертный полк», «Письмо Победы», «Дерево Победы» и других.