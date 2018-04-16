Амурчанин облил свою женщину кипятком

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В Амурской области суд приговорил жителя Благовещенска к лишению свободы. За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью своей сожительнице 30-летний мужчина получил три года исправительной колонии.

Отношения между парнем и девушкой начались в 2015 году. Довольно скоро они стали жить вместе, у нее. Через полгода отношения испортились, участились конфликты. Девушка несколько раз выгоняла сожителя. В апреле 2017 года произошла очередная ссора, мужчина ушел, но не оставлял надежды на примирение.

27 апреля он позвонил подруге и предложил довезти ее до дома. В ходе распития спиртного мужчина в очередной раз предложил помириться, однако девушка не собиралась начинать все сначала. Разозлившись, он сначала избил ее, причинив тяжкий вред здоровью, а потом заставил влезть в ванну, где полил жертву кипятком. Потерпевшая получила термический ожог, сообщает прокуратура Амурской области.

При назначении наказания суд учел признание вины в совершении преступления и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы. Отбывать наказание осужденный будет в исправительной колонии общего режима.