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16 апреля 2018, 20:49 7

Амурчанин облил свою женщину кипятком

Амурчанин облил свою женщину кипятком
Фото: chelny-biz.ru

В Амурской области суд приговорил жителя Благовещенска к лишению свободы. За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью своей сожительнице 30-летний мужчина получил три года исправительной колонии.

Отношения между парнем и девушкой начались в 2015 году. Довольно скоро они стали жить вместе, у нее. Через полгода отношения испортились, участились конфликты. Девушка несколько раз выгоняла сожителя. В апреле 2017 года произошла очередная ссора, мужчина ушел, но не оставлял надежды на примирение.

27 апреля он позвонил подруге и предложил довезти ее до дома. В ходе распития спиртного мужчина в очередной раз предложил помириться, однако девушка не собиралась начинать все сначала. Разозлившись, он сначала избил ее, причинив тяжкий вред здоровью, а потом заставил влезть в ванну, где полил жертву кипятком. Потерпевшая получила термический ожог, сообщает прокуратура Амурской области.

При назначении наказания суд учел признание вины в совершении преступления и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы. Отбывать наказание осужденный будет в исправительной колонии общего режима.

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#закон #здоровье #суды

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Комментарии
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  • Евгений85

    Евгений85
    2 часа назад

    теперь она по нему не будет кипятком ссать, как раньше

  • Леночка 19--

    Леночка 19--
    2 часа назад

    Евгений85

    теперь она по нему не будет кипятком ссать, как раньше



    Может вас, кипятком облить чтобы дебильные комментарии не писали? Что за шуточки на человеческое горе.

  • Алгебра

    Алгебра
    2 часа назад

    Какие-то изощренные издевательства. Откуда берутся такие моральные уроды?! Так и хочется процитировать-у тебя папа-мама был? (((

  • Дмитрий1

    Дмитрий1
    1 час назад

    Леночка 19--

    Евгений85

    теперь она по нему не будет кипятком ссать, как раньше



    Может вас, кипятком облить чтобы дебильные комментарии не писали? Что за шуточки на человеческое горе.



    Привет! Как сама?)

  • Gorojanka

    Gorojanka
    1 час назад

    Полного пансиона мужичонку лишили, вот и обозлился. Два года у девахи проживал, это ж какая экономия на жильё. Небось и харчевался за её счёт, отсюда и скандалы.

    Девушки, да что ж вы всякое непотребье то домой тащите, да ещё и сожительствуете с ним по несколько лет. Ну видишь, что никчемыш, пинка под зад и дальше пошла, чего ж в хатку то тащить сразу?

  • Агнета

    Агнета
    31 минута назад

    Свою женщину. Свою, #$%&%, женщину.

    Где ж таких пейсателей учат?

  • NEOS

    NEOS
    10 минут назад

    Агнета

    Свою женщину. Свою, #$%&%, женщину.

    Где ж таких пейсателей учат?



    у их там госпожа Гвоздкова правит балом...заведует коррекцией и лексиконным залом)

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