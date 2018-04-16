Пожары в Муравьевском парке мешают жить редким видам птиц (фото)

Вместо живописной панорамы теперь выжженное поле. Эта часть территории сгорела в марте, рассказывает сотрудник Муравьевского парка Сергей Рожков. Вместе с пожарными он контролировал, чтобы пламя не перекинулось на административный корпус. Огонь полыхал всю ночь. А последние его очаги удалось затушить только через неделю.

Масштабный пожар случился до возвращения на природоохранную территорию редких пернатых. Гуси, аисты, журавли прилетели в Муравьевский заказник в конце марта – начале апреля. Огонь уничтожил их прошлогодние гнезда, траву, в которой они обитали и прятались, отчасти уничтожил корм. Чтобы помочь птицам, сотрудники парка рассыпали зерна кукурузы недалеко от гнезд. Ежедневно на обед слетаются десятки птиц. Еще пернатых подкармливают семечками.

Какой ущерб причинен парку, неизвестно. Выжженные территории простираются за горизонт. Из-за чего или кого произошел пожар, так и не выяснили. Однако сотрудники считают, в этом, скорее всего, виноваты люди, а не природные факторы. Вокруг охраняемой природной территории располагаются села – Николаевка, Куропатино, Духовское, Корфово и другие.

Орнитолог Василий Дугинцов периодически приезжает в парк, следит, как живут здесь птицы. За одним из гнезд аистов у него особый надзор. Пернатые высиживали тут яйца несколько лет. Нынешний пал подошел почти вплотную к их дому и, казалось, спугнул птиц. Но на этот раз обошлось. Василий Антонович отмечает: пожары приносят вред птицам, которые гнездятся как на земле, так и на деревьях.

«Если пожары ранние, то они, прежде всего, уничтожают защитные условия места обитания. Кроме того, пожары приводят к тому, что основания деревьев, особенно больших, начинают подгорать. Образуются большие язвы. Проходит несколько лет, и такие деревья падают вместе с гнездами аистов», – объясняет орнитолог, бывший сотрудник дирекции по охране и использованию животного мира и особо охраняемых природных территорий Амурской области Василий Дугинцов.

Те, кто гнездятся на земле, после пожара открыты для хищников. К тому же пожары приносят вред не только птицам, но и другим обитателям Муравьевского заказника, к примеру, косулям, которым негде прятать потомство, когда кустарники выжжены.

Всего на территории Муравьевского парка были замечены около 300 видов птиц. Однако с годами пар, желающих здесь гнездиться, становится меньше. Тому виной не только пожары, но и высыхание болот. А возгорания в тех или иных местах заказника появляются вновь и вновь. Какой ущерб пламя нанесло Муравьевскому заказнику и Муравьевскому парку, сложно сказать. Выгорели огромные территории. Хорошо одно – пожар случился до того, как птицы начали размножаться. Однако это не значит, что потомство пернатых в безопасности. Пожары здесь возникают вплоть до июня.