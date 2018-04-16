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16 апреля 2018, 19:46 23

В Благовещенске рыночные предприниматели устроили пикет

В Благовещенске рыночные предприниматели устроили пикет

В Благовещенске продавцы и предприниматели, которые торгуют под открытым небом на центральном рынке, вышли на пикет. Таким образом они привлекают внимание к своей проблеме: рыночных торговцев просят уйти с территории рынка.

На том месте рынка, где пока еще торгуют, компания-застройщик хочет огородить территорию и продолжить строительство торгового центра. Долгострой находится на перекрестке улиц Шевченко и Красноармейской. Земля при этом находится в аренде у застройщика.

Городские власти предложили продавцам переместить торговые точки на 100 метров ближе к улице Октябрьской или переехать на свободные места в других районах, по словам некоторых предпринимателей, – в район авторынка на Воронкова. Рыночные бизнесмены с этим не согласились и вышли на пикет. «Нам сказали, что центральный проход на рынок закроют с 20 апреля. А нам куда идти, если у нас там рабочие места, прикормленные люди, с которыми мы работаем? Мы останемся на улице», – говорит предприниматель Елена Шнейдер.

«Мою точку закрыли, и я лишилась торгового места. Проходимость народа и так упала, а сейчас люди вообще приходить не будут», – возмущается предприниматель Светлана Арманова. «Нам предложили сдвинуться на 100 метров, – рассказывает предприниматель Александр Полуторов. – А какой в этом толк, если все входы для покупателей закрыты? Покупатели не будут обходить с Октябрьской и искать входы».

Тем временем власти города уверяют, что не оставят проблему людей без внимания. «Сегодня встречались с предпринимателями и с руководством ГСТК. Завтра будет повторная встреча, чтобы детально проработать предложения, которые у нас есть. Мы предпринимателей не оставляем. И дальше будем им помогать. Все свободные площади, которые у нас есть, мы готовы им предоставить на условиях, взаимовыгодных и для ГСТК, и для предпринимателей», – сообщил первый заместитель мэра Благовещенска Владимир Константинов.

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#митинги #торговля

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Комментарии
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  • Rak900

    Rak900
    4 часа назад

    пусть арендуют места в 3 кита или XL в чем проблема то?

  • Oldlord

    Oldlord
    4 часа назад

    Отдать им Золотую милю!

    Всё равно там ничего нет.

  • Victrix

    Victrix
    3 часа назад

    Рынок сам все отрегулирует.

    Е. Гайдар (не к ночи будь помянут)

  • DimonS

    DimonS
    3 часа назад

    А в производство не пробовали пойти работать? А не спекуляцией заниматься.

  • Хаурас Идуhе

    Хаурас Идуhе
    3 часа назад

    рынок - это особая культура. не надо её разорять.

  • Соната

    Соната
    3 часа назад

    Это ж и есть малые предприниматели, которых власть обещала беречь нет?

  • 432

    432
    3 часа назад

    Рынок вымер несколько лет назад. Это пережиток 90-х. Сейчас это скупка краденного, сборище цыганья с наркотой и продажа шитрпотреба перекупами

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    3 часа назад

    DimonS

    А в производство не пробовали пойти работать? А не спекуляцией заниматься.



    А эть куда вы их послали?

    Адрес, где их ждут?

  • Генрих VI

    Генрих VI
    3 часа назад

    Соната

    Это ж и есть малые предприниматели, которых власть обещала беречь нет?



    А причём власть-то? Власть должна силой загонять покупателей на рынок? Перестала пользоваться спросом барахолка, ну и пёс с ней.

  • Соната

    Соната
    3 часа назад

    Генрих VI

    Соната

    Это ж и есть малые предприниматели, которых власть обещала беречь нет?



    А причём власть-то? Власть должна силой загонять покупателей на рынок? Перестала пользоваться спросом барахолка, ну и пёс с ней.



    А поддержка заключается в загоне масс? Я думала, власть иное им обещала

  • Соната

    Соната
    3 часа назад

    при том она и власть, обещать и делать, нет?

  • ИМХОспикер

    ИМХОспикер
    3 часа назад

    Наш рынок это анахронизм, и он умер.

  • Мартин Остин

    Мартин Остин
    3 часа назад

    Генрих VI

    Соната

    Это ж и есть малые предприниматели, которых власть обещала беречь нет?



    А причём власть-то? Власть должна силой загонять покупателей на рынок? Перестала пользоваться спросом барахолка, ну и пёс с ней.



    вот сам то себя слышишь

    т.е продавцы вообще тупые у них не покупают, а они сидят там продают че то

  • Мартин Остин

    Мартин Остин
    3 часа назад

    ИМХОспикер

    Наш рынок это анахронизм, и он умер.



    лучше бы чинуши без мозгов умерли

    всем бы польза была

  • Елена2

    Елена2
    3 часа назад

    Прикормленные покупатели - звучит как то не очень . А я думала честно говоря , что там этого малого бизнеса давно нет , можно же пойти в торговый центр , диапазон цен огромный , купить в комфортных условиях на любой кошелёк и на любой вкус .

  • Соната

    Соната
    3 часа назад

    Елена2

    Прикормленные покупатели - звучит как то не очень . А я думала честно говоря , что там этого малого бизнеса давно нет , можно же пойти в торговый центр , диапазон цен огромный , купить в комфортных условиях на любой кошелёк и на любой вкус .



    Не думали, что есть в нашем мире и другие покупатели?

    А то есть знакомая, она вообще не понимает, что такое торговый центр. За границей все больше покупает.

    На Вас похожа, только масштаб разный, уж извините

  • гусеница

    гусеница
    2 часа назад

    DimonS

    А в производство не пробовали пойти работать? А не спекуляцией заниматься.



    А не подскажете, где оно у нас? В какую сторону идти?

    С уважением

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    2 часа назад

    На площадь Ленина не пустили поди?

  • ольга лебедева

    ольга лебедева
    2 часа назад

    Давят мелкий бизнесс, вместо того, чтоб помогать. Людей гоняют туда-сюда с места на место. Был когда-то нормальный базар, такой как и должен быть. А сейчас жалкое зрелище и никому не нужные люди, которые в мороз мёрзнут и в жару жарятся стоят и копейки несчастные зарабатывают.

  • Gangstarr

    Gangstarr
    1 час назад

    Лучше б моросили когда заводы закрывались.

    Рынок себя изжил.

    И магазины есть где всё не дорого стоит. И это в тепле и с примерочными

    Если на рынке аренда 50 тыр, + привезти товар из китая+ платить продавцу, хотя могут и сами торговать.

    Всё это в толкотне , на морозе/ветру/под дождём. Ещё вокруг личностей мутных полно. Видимо клиенты доверчивые там, слишком доверчивые.

  • Витком

    Витком
    1 час назад

    Умник, а ты не думаешь о том, что и свое место можешь потерять?

  • Михуил

    Михуил
    40 минут назад

    Рынок себя изжил.

    И магазины есть где всё не дорого стоит. И это в тепле и с примерочными

    Если на рынке аренда 50 тыр, + привезти товар из китая+ платить продавцу, хотя могут и сами торговать.

    Всё это в толкотне , на морозе/ветру/под дождём. Ещё вокруг личностей мутных полно. Видимо клиенты доверчивые там, слишком доверчивые.короткая память у некоторых забыли девяностые базар всех одел и накормил.богато зажили? как бы опять не пришлось там торговать и профессору и футболисту.

  • OT

    OT
    32 минуты назад

    Город тесный для ларьков, киосков и прочих сооружений. Гораздо проще на улице или времянка из полога на время торговли. В поздний час всех уносит по домам и тишина, и просторно.

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