В Благовещенске рыночные предприниматели устроили пикет

На том месте рынка, где пока еще торгуют, компания-застройщик хочет огородить территорию и продолжить строительство торгового центра. Долгострой находится на перекрестке улиц Шевченко и Красноармейской. Земля при этом находится в аренде у застройщика.

Городские власти предложили продавцам переместить торговые точки на 100 метров ближе к улице Октябрьской или переехать на свободные места в других районах, по словам некоторых предпринимателей, – в район авторынка на Воронкова. Рыночные бизнесмены с этим не согласились и вышли на пикет. «Нам сказали, что центральный проход на рынок закроют с 20 апреля. А нам куда идти, если у нас там рабочие места, прикормленные люди, с которыми мы работаем? Мы останемся на улице», – говорит предприниматель Елена Шнейдер.

«Мою точку закрыли, и я лишилась торгового места. Проходимость народа и так упала, а сейчас люди вообще приходить не будут», – возмущается предприниматель Светлана Арманова. «Нам предложили сдвинуться на 100 метров, – рассказывает предприниматель Александр Полуторов. – А какой в этом толк, если все входы для покупателей закрыты? Покупатели не будут обходить с Октябрьской и искать входы».

Тем временем власти города уверяют, что не оставят проблему людей без внимания. «Сегодня встречались с предпринимателями и с руководством ГСТК. Завтра будет повторная встреча, чтобы детально проработать предложения, которые у нас есть. Мы предпринимателей не оставляем. И дальше будем им помогать. Все свободные площади, которые у нас есть, мы готовы им предоставить на условиях, взаимовыгодных и для ГСТК, и для предпринимателей», – сообщил первый заместитель мэра Благовещенска Владимир Константинов.