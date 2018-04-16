Роскомнадзор приступил к блокировке Telegram

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Роскомнадзор начал выгрузку из Единого реестра запрещенной информации о мессенджере Telegram. Решение Таганского районного суда Москвы об ограничении доступа к мессенджеру поступило в службу.

Об этом со ссылкой на Роскомнадзор сообщила «Российская газета». Мессенджер уже перестал работать у пользователей на обычных компьютерах, но пока еще в нем переписываются на мобильных устройствах. Тем временем приложение Telegram удалили из App Store и Google Play.

В пятницу, 13 апреля, Таганский районный суд принял решение о немедленном ограничении доступа по иску Роскомнадзора. Причиной стало несоблюдение владельцами Telegram российского законодательства. Если Telegram предоставить ФСБ ключи шифрования сообщений, то ограничение может быть снято.