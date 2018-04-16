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16 апреля 2018, 19:31 9

Роскомнадзор приступил к блокировке Telegram

Роскомнадзор приступил к блокировке Telegram
Фото: news.bigmir.net

Роскомнадзор начал выгрузку из Единого реестра запрещенной информации о мессенджере Telegram. Решение Таганского районного суда Москвы об ограничении доступа к мессенджеру поступило в службу.

Об этом со ссылкой на Роскомнадзор сообщила «Российская газета». Мессенджер уже перестал работать у пользователей на обычных компьютерах, но пока еще в нем переписываются на мобильных устройствах. Тем временем приложение Telegram удалили из App Store и Google Play.

В пятницу, 13 апреля, Таганский районный суд принял решение о немедленном ограничении доступа по иску Роскомнадзора. Причиной стало несоблюдение владельцами Telegram российского законодательства. Если Telegram предоставить ФСБ ключи шифрования сообщений, то ограничение может быть снято.

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#связь #суды #технологии

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Блокировка мессенджера Telegram начнется c 16 апреля
Комментарии
Показать все (9) Обсудить на форуме
  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    3 часа назад

    Телега с Гугл Плэй не удалена, только что посмотрел.

  • Мартин Остин

    Мартин Остин
    3 часа назад

  • Мартин Остин

    Мартин Остин
    3 часа назад

    Роскомнадзором руководит врач

    в этом весь принцип назначения путиным на руководящие посты

  • Дмитрий1978

    Дмитрий1978
    2 часа назад

    У нас вайбер и ватсап еще есть, бе бе

  • гусеница

    гусеница
    2 часа назад

    Дмитрий1978

    У нас вайбер и ватсап еще есть, бе бе



    С такой заботой скоро и без них останемся, ибо не фиг бе бе бекать

    С уважением

  • Telcom

    Telcom
    1 час назад

    А уже есть решение - прокси боты.

  • anschutka

    anschutka
    43 минуты назад

    Пока в телеге полет нормальный :)

  • ямщик

    ямщик
    39 минут назад

    А у меня чтой-то не понять.

  • OT

    OT
    21 минута назад

    Дмитрий1978

    У нас вайбер и ватсап еще есть, бе бе



    А что вацаб ключи шифрования передал ФСБ? Вопрос из-за ключей шифрования.

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