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16 апреля 2018, 19:21 1

Опрос прохожих: благовещенцы радуются теплу

Опрос прохожих: благовещенцы радуются теплу

В Благовещенск пришло долгожданное тепло. Съемочная группа благовещенской телекомпании «Альфа-канал» вышла на улицы города. Журналисты узнали у прохожих, как изменилась их жизнь с наступлением тепла.

«Отлично – солнце светит! – улыбается молодая женщина с ребенком. – Шапки поснимали».

«Не знаю, не могу вам ответить на этот вопрос, все хорошо», – смутился молодой человек.

«Стало хорошее настроение, стала больше гулять, жизнь изменилась к лучшему», – отвечает девушка.

«Прекрасная погода, солнышко светит, весна, как же без этого», – поделились парень с девушкой.

«Только что на работу вышла с квасом, а так у меня и зимой хорошее настроение», – рассказывает женщина.

«На самом деле, тепло – это желание перемен и возможность больше находиться на свежем воздухе», – говорит молодой мужчина.

«Хорошо, тепло, повеселело, – перечисляет парень. – Без шапки, в легкой куртке – отлично!»

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#жизнь

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Комментарии
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  • бабаяга

    бабаяга
    3 часа назад

    Ну что больше спрашивать нечего или кризис идей?

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