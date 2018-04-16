Опрос прохожих: благовещенцы радуются теплу

В Благовещенск пришло долгожданное тепло. Съемочная группа благовещенской телекомпании «Альфа-канал» вышла на улицы города. Журналисты узнали у прохожих, как изменилась их жизнь с наступлением тепла.

«Отлично – солнце светит! – улыбается молодая женщина с ребенком. – Шапки поснимали».

«Не знаю, не могу вам ответить на этот вопрос, все хорошо», – смутился молодой человек.

«Стало хорошее настроение, стала больше гулять, жизнь изменилась к лучшему», – отвечает девушка.

«Прекрасная погода, солнышко светит, весна, как же без этого», – поделились парень с девушкой.

«Только что на работу вышла с квасом, а так у меня и зимой хорошее настроение», – рассказывает женщина.

«На самом деле, тепло – это желание перемен и возможность больше находиться на свежем воздухе», – говорит молодой мужчина.

«Хорошо, тепло, повеселело, – перечисляет парень. – Без шапки, в легкой куртке – отлично!»