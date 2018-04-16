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16апреля
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В фестивале спорта Амурской области приняли участие больше 400 спортсменов

В фестивале спорта Амурской области приняли участие больше 400 спортсменов

В Благовещенске провели фестиваль спорта Амурской области. В нем приняли участие 433 спортсмена – каратисты, представители федераций спортивной гимнастики, фитнеса и аэробики, чирлидинга.

Участники областного фестиваля спорта – это не только амурчане, но и гости из Хабаровского края и Якутии. В соревнованиях по киокушинкай-карате победили хозяева встречи – благовещенские спортсмены. Наибольший восторг зрителей вызвали выступления самых маленьких, четырех-пятилетних ребятишек.

Соревнования завершились парадом награждения. Победителей наградили по 39 категориям. Больше всего медалей осталось в Благовещенске.

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