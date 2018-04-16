Пал за рекой Зеей добрался до кладбища
На левом берегу реки Зеи, где 15 апреля полыхал пожар, сгорело сельское кладбище. Огонь уничтожил сухую траву, обуглил деревья, повредил могилы и памятники. К какому поселению относится это место захоронения, выяснить не удалось. И городские, и районные власти сообщили, что в их поселениях кладбища от огня не пострадали.
Как сообщалось ранее, пал за Зеей случился в воскресенье. Горела сухая растительность. Возгорание было настолько сильным, что благовещенцы собрались на берегу Зеи в районе Амурской, 1, чтобы посмотреть, что происходит за рекой.
Огонь подобрался и к жилым домам. Но пожарным удалось предотвратить возгорание. На месте работали 12 пожарных и три единицы техники. Около шести вечера огонь потушили, но до сих пор на обугленной территории тлеют деревья.
Рядом с полыхающей местностью находится турбаза, которая наполовину окружена сухостоем. Администратор базы рассказал, что, если бы не слаженные действия пожарных, последствия могли быть плачевными.
«Огонь сильный был, метров пять стена шла. Все в зареве было. Они не дали распространиться сюда, на базу», – поделился очевидец Павел Хмелев.
Сейчас на месте дежурит одна пожарная машина.
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