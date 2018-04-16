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16апреля
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Пал за рекой Зеей добрался до кладбища

Пал за рекой Зеей добрался до кладбища

На левом берегу реки Зеи, где 15 апреля полыхал пожар, сгорело сельское кладбище. Огонь уничтожил сухую траву, обуглил деревья, повредил могилы и памятники. К какому поселению относится это место захоронения, выяснить не удалось. И городские, и районные власти сообщили, что в их поселениях кладбища от огня не пострадали.

Как сообщалось ранее, пал за Зеей случился в воскресенье. Горела сухая растительность. Возгорание было настолько сильным, что благовещенцы собрались на берегу Зеи в районе Амурской, 1, чтобы посмотреть, что происходит за рекой.

Огонь подобрался и к жилым домам. Но пожарным удалось предотвратить возгорание. На месте работали 12 пожарных и три единицы техники. Около шести вечера огонь потушили, но до сих пор на обугленной территории тлеют деревья.

Рядом с полыхающей местностью находится турбаза, которая наполовину окружена сухостоем. Администратор базы рассказал, что, если бы не слаженные действия пожарных, последствия могли быть плачевными.

«Огонь сильный был, метров пять стена шла. Все в зареве было. Они не дали распространиться сюда, на базу», – поделился очевидец Павел Хмелев.

Сейчас на месте дежурит одна пожарная машина.

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#пожары #происшествия

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Комментарии
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  • Кукумбер

    Кукумбер
    1 час назад

    трупы давно пора сжигать, это норма. Трупное гниение тут нам в воде не нужно, фуфуфу

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