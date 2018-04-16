Уроженка Приамурья обманывала жителей Ленинградской области на установке датчиков пожара

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Полицейские в Ленинградской области раскрыли мошенничество с установкой противопожарных датчиков. К нему, как полагают правоохранители, причастна уроженка Амурской области. Ее жертвами становились пожилые люди.

Полицейские установили, что девушка приходила в квартиры пенсионеров в городе Сосновый Бор и под видом установки дорогостоящего оборудования приклеивала на двусторонний скотч дешевые датчики пожарной сигнализации.

11 апреля в полицию города Сосновый Бор поступило заявление от пожилой местной жительницы. Пенсионерка рассказала, что около двух часов дня к ней в квартиру явилась неизвестная и сообщила, что ходит по квартирам и устанавливает пожарную сигнализацию, которую якобы будут проверять через несколько дней сотрудники пожарной службы.

Хозяйка квартиры, доверившись девушке, впустила ее и позволила установить несколько датчиков в разных местах. Приборы девушка зафиксировала на двусторонний скотч. Далее лжеработница потребовала за свои манипуляции 18 тысяч рублей. После получения денег она покинула квартиру. Позже пенсионерка поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество). В ходе оперативно-розыскных мероприятий удалось задержать 19-летнюю уроженку Амурской области. В ходе обыска у нее изъяли копии различных документов на приборы противопожарных сигнализаций, товарные чеки, квитанции и противопожарные датчики. Их розничная стоимость в действительности составляет около 250 рублей, причем на установку такого оборудования требуется специальная документация.

В настоящее время подозреваемая находится в изоляторе временного содержания. У полицейских есть основания полагать, что она причастна к аналогичным преступлениям в регионе, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Всех пострадавших от действий этой гражданки просят обращаться по телефонам 8-81369-2-26-65 или 8-81369-661-47.