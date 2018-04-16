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сегодня, 17:25 1

В Амурской области перевозчика-нелегала оштрафуют на 50 тысяч

В Амурской области перевозчика-нелегала оштрафуют на 50 тысяч
Фото: mintransstroyamur

С понедельника, 16 апреля, в Амурской области началось профилактическое мероприятие «Автобус». Сотрудники Госавтоинспекции проверяют водителей автобусов и состояние транспортных средств, перевозящих людей. Уже выявлены первые нарушения.

Проверки проводятся при участии сотрудников автодорожного надзора и министерства транспорта и строительства. Сегодня был выявлен факт осуществления нелегальных пассажирских перевозок.

В отношении нелегального перевозчика, доставлявшего людей из Благовещенска в Свободный и обратно, составили протокол за осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта без лицензии. За это правонарушение предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей.

Министерство транспорта и строительства области напоминает пассажирам, что нелегальные пассажирские перевозки не гарантируют технически исправное транспортное средство, квалификацию и здоровье водителя, оплату по изначально озвученному тарифу, возможность подать жалобу в контролирующий орган, а также страхование жизни и здоровья пассажиров. «Планируя поездку на такси, пользуйтесь услугами исключительно легального перевозчика», – рекомендует министерство транспорта и строительства Амурской области.

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#закон #транспорт

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Комментарии
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  • Кукумбер

    Кукумбер
    1 час назад

    в таких вот быдлобусах еженедельно гибнут по 5-7-10 человек

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