В Амурской области перевозчика-нелегала оштрафуют на 50 тысяч

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С понедельника, 16 апреля, в Амурской области началось профилактическое мероприятие «Автобус». Сотрудники Госавтоинспекции проверяют водителей автобусов и состояние транспортных средств, перевозящих людей. Уже выявлены первые нарушения.

Проверки проводятся при участии сотрудников автодорожного надзора и министерства транспорта и строительства. Сегодня был выявлен факт осуществления нелегальных пассажирских перевозок.

В отношении нелегального перевозчика, доставлявшего людей из Благовещенска в Свободный и обратно, составили протокол за осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта без лицензии. За это правонарушение предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей.

Министерство транспорта и строительства области напоминает пассажирам, что нелегальные пассажирские перевозки не гарантируют технически исправное транспортное средство, квалификацию и здоровье водителя, оплату по изначально озвученному тарифу, возможность подать жалобу в контролирующий орган, а также страхование жизни и здоровья пассажиров. «Планируя поездку на такси, пользуйтесь услугами исключительно легального перевозчика», – рекомендует министерство транспорта и строительства Амурской области.