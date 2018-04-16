Мост через Амур между Благовещенском и Хэйхэ включили в госпрограмму

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Кроме моста, в эту госпрограмму вошли еще 23 проекта, реализуемых на Дальнем Востоке. Решение о включении было принято на подкомиссии под председательством полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева в правительстве России в пятницу, 13 апреля.

Необходимость предоставления мер господдержки при строительстве моста через Амур ранее неоднократно отмечал губернатор области Александр Козлов.

«Уникальный в своем роде проект трансграничного моста, реализуемый в Амурской области, требует пристального внимания со стороны федеральных органов власти. Помимо строительства, имеется и ряд вопросов административного характера, решать которые необходимо на международном уровне. Эта мера господдержки предполагает не финансирование проектов, а более качественную административную поддержку», – сказал губернатор Александр Козлов.

Сегодня на стройке круглосуточно трудятся 180 человек. Основные работы идут на седьмой и восьмой опорах, они возводятся в русле реки. Русловой является и шестая опора, на данный момент там завершена установка буронабивных свай. Возводить тело шестой опоры начнут после ледохода. На седьмой опоре заливают монолитный ростверк и приступают к возведению сборных железобетонных блоков облицовки. На восьмой сейчас строители роют котлован глубиной 12 метров, при этом он будет ниже дна реки на 6 метров.

В данный момент на площадке возвели опору № 10 моста через Амур, заканчивают девятую опору, также возвели три из пяти опор моста через протоку Каникурганская, сообщает пресс-служба областного правительства.