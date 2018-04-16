На Сахалине можно взять ипотеку под 0 %

Фото: promdevelop.ru

Сахалинское правительство готово выдавать многодетным семьям ипотеку под 0 % при условии, что получатели будут строить дом на дальневосточном гектаре. Уникальным предложением интересуются, но пока никто не воспользовался.

«Власти Сахалина, предлагают уникальный продукт – многодетные семьи могут строиться на "гектаре" под 0 %. Такого предложения нет нигде на Дальнем Востоке», – приводит ТАСС цитату заместителя руководителя Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке Дениса Кузина.

Беспроцентный ипотечный заём для строительство жилья на дальневосточном гектаре предоставляется через Сахалинское ипотечное агентство. Минимальный размер займа – 300 тысяч рублей, максимальный – 4,2 миллиона рублей. Взять средства можно на срок от трех до 20 лет. Для сахалинцев ипотека предоставляет под 7 % годовых, а для многодетных семей ставка равна нулю.

«Пока такой формой поддержки никто не воспользовался, но интерес к ней есть. Рассчитываем, что летом начнется строительство и граждане будут брать средства», – сказала министр земельных и имущественных отношений Сахалинской области Елена Гах.

Как сообщало Амур.инфо, минимальная ипотечная ставка для амурчан может быть 6 % по государственной программе. «Сахалин – богатый регион и может себе позволить нулевые ипотечные ставки. А у нас дотационная область, живем на дотации из бюджета РФ, какие у нас могут быть льготные ипотеки», – прокомментировал решение сахалинских властей источник в правительстве Амурской области.