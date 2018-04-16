Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
16апреля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:37 3

На Сахалине можно взять ипотеку под 0 %

На Сахалине можно взять ипотеку под 0 %
Фото: promdevelop.ru

Сахалинское правительство готово выдавать многодетным семьям ипотеку под 0 % при условии, что получатели будут строить дом на дальневосточном гектаре. Уникальным предложением интересуются, но пока никто не воспользовался.

«Власти Сахалина, предлагают уникальный продукт – многодетные семьи могут строиться на "гектаре" под 0 %. Такого предложения нет нигде на Дальнем Востоке», – приводит ТАСС цитату заместителя руководителя Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке Дениса Кузина.

Беспроцентный ипотечный заём для строительство жилья на дальневосточном гектаре предоставляется через Сахалинское ипотечное агентство. Минимальный размер займа – 300 тысяч рублей, максимальный – 4,2 миллиона рублей. Взять средства можно на срок от трех до 20 лет. Для сахалинцев ипотека предоставляет под 7 % годовых, а для многодетных семей ставка равна нулю.

«Пока такой формой поддержки никто не воспользовался, но интерес к ней есть. Рассчитываем, что летом начнется строительство и граждане будут брать средства», – сказала министр земельных и имущественных отношений Сахалинской области Елена Гах.

Как сообщало Амур.инфо, минимальная ипотечная ставка для амурчан может быть 6 % по государственной программе. «Сахалин – богатый регион и может себе позволить нулевые ипотечные ставки. А у нас дотационная область, живем на дотации из бюджета РФ, какие у нас могут быть льготные ипотеки», – прокомментировал решение сахалинских властей источник в правительстве Амурской области.

Просмотров всего: 573

#жизнь #областная власть #строительство #финансы

распечатать


Происшествия 1

У трех женщин, живущих в деревянном доме Благовещенска, растаскивают имущество
Общество

Дворец культуры железнодорожников в Свободном начнут реконструировать летом
Общество

В Белогорске спасли памятник Ленину

Общество 1

Амурский сенатор Коряков обошел амурского сенатора Суворова по доходам

Комментарии
Показать все (3) Обсудить на форуме
  • Кукумбер

    Кукумбер
    1 час назад

    кожемяка платит? Нам-то зачем эта быдлоновость для быдла?

  • Gelo

    Gelo
    1 час назад

    Да,но ведь и за беспроцентный кредит можно расплатиться только имея постоянный доход,т.е. хорошо оплачиваемую работу для трудоспособных членов семьи,а так же дети должны быть обеспечены местом в детском саду,стоимость образования,медобслуживания не должны влиять не только на возможность погашения ипотечного заёма,но и на качество жизни... Лучше предоставляли бы молодым семьям социальное жильё с минимальной арендной платой,которая бы шла в зачет, при желании последующего выкупа этого жилья арендатором...

  • Родился в СССР

    Родился в СССР
    25 минут назад

    Жопотека

Показать все (3) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь