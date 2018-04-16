Владельцы дальневосточных гектаров объединились в общественное движение

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Делегаты от региональных отделений из всех девяти субъектов Дальневосточного федерального округа и московской ячейки провели учредительный съезд нового общественного движения «Мы – гектарщики!». Они обсудили ключевые положения формируемого общественного движения и также подписали устав.

Съезд прошел в рамках круглого стола «Дальневосточный гектар: от выдачи к освоению». Участники движения планируют аккумулировать практический опыт получения земельных участков и ведения проектов на «гектаре».

«Опыт первых проб и ошибок, успехов и побед участников нашего движения должен стать основой для целенаправленной деятельности по устранению препятствий, как для землепользователей, так и для представителей органов власти. Стать основой для развития успеха программы, повышения эффективности государственных и частных вложений в ее реализацию», – рассказал участник движения Сергей Суровцев.

«Мы планируем провести внешний аудит мер государственной поддержки и подсказать, какие из них полезны, а что нужно скорректировать или разработать. Кроме того, задачей общественного движения станет популяризация успешного опыта запуска бизнеса на «гектарах», – подчеркнула еще одна участница движения Анна Татаева.

«Сегодня мы наблюдаем как люди объединяются, чтобы создавать новые населенные пункты и кооперации, а также совместно решать актуальные вопросы. Агентство поддержало этот процесс, оказав методическую и организационную помощь в создании общественного движения», – рассказал заместитель генерального директора Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке Денис Кузин.

Пресс-служба Минвостокразвития сообщает, что программа «Дальневосточный гектар» предоставляет право каждому гражданину России на получение земельного участка площадью до 1 гектара на Дальнем Востоке бесплатно. Оформление участка по программе «Дальневосточный гектар» проводится бесплатно, без контакта с чиновниками, через интернет из любой точки мира с помощью Федеральной информационной системы «НаДальнийВосток.РФ». В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка, через три года – задекларировать ход освоения. После 5 лет безвозмездного пользования участок можно получить в собственность или длительную аренду.