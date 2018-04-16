В Мазановском районе мужчина провалился под лед, спасая собаку

Фото: rifey.ru

15 апреля в Мазановском районе случилось происшествие на реке. Мужчина провалился под лед, бросившись спасать свою собаку. В итоге он спасся, а животное погибло.

Об инциденте в социальных сетях рассказал глава района Михаил Пивень. Он произошел в селе Мазаново. Мужчина гулял с собакой на берегу реки Зеи. Животное забежало на лед и провалилось. Амурчанин бросился спасать питомца, но и сам провалился под лед.

«Люди бросились на помощь, один разделся и вышел на лед, приняли меры для подстраховки и спасли гражданина К. Господь помог! Еще бы несколько минут и произошла бы трагедия. Спасибо гражданам за неравнодушие. Примем меры, чтобы их поощрить. Собака, к сожалению, погибла», – пишет Михаил Пивень.