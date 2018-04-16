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16апреля
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сегодня, 16:46 3

В Мазановском районе мужчина провалился под лед, спасая собаку

В Мазановском районе мужчина провалился под лед, спасая собаку
Фото: rifey.ru

15 апреля в Мазановском районе случилось происшествие на реке. Мужчина провалился под лед, бросившись спасать свою собаку. В итоге он спасся, а животное погибло.

Об инциденте в социальных сетях рассказал глава района Михаил Пивень. Он произошел в селе Мазаново. Мужчина гулял с собакой на берегу реки Зеи. Животное забежало на лед и провалилось. Амурчанин бросился спасать питомца, но и сам провалился под лед.

«Люди бросились на помощь, один разделся и вышел на лед, приняли меры для подстраховки и спасли гражданина К. Господь помог! Еще бы несколько минут и произошла бы трагедия. Спасибо гражданам за неравнодушие. Примем меры, чтобы их поощрить. Собака, к сожалению, погибла», – пишет Михаил Пивень.

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#животные #происшествия

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Комментарии
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  • Добрый гений

    Добрый гений
    1 час назад

    Щас ЗШ рыдать начнут и требовать дать мужику звание Героя России.

  • Кукумбер

    Кукумбер
    1 час назад

    и тут вонючие псины не остались в стороне, угробили Человека, главного на планете

  • Дмитрий1

    Дмитрий1
    25 минут назад

    а что, надо молча в стороне стоять и смотреть, как душа тонет? Ну даже закурить с душевного волнения, да?

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