В благовещенском дворе прокололи колеса у трех автомобилей

Фото: instagram.com/blag_dtp

В социальных сетях появилась информация об очередном акте вандализма по отношению к автомобилям в Благовещенске. На этот раз, отмечают горожане, во дворе дома № 278 по улице Шимановского ночью неизвестные прокололи колеса у трех припаркованных машин.

Судя по фотографиям, которые выложили в социальных сетях, от действий злоумышленников пострадали микроавтобус и две легковушки.

В МО МВД России «Благовещенский» ИА «Амур.инфо» сообщили, что в полицию поступили заявления по всем трем фактам. Проводится проверка, устанавливаются лица, причастные к инциденту. Пострадавшие машины – Toyota Carina, Honda Fit и Toyota Noah.

Как сообщало информагентство, в ночь на 16 апреля в Благовещенске от действий неизвестных пострадали также машины, припаркованные по адресам: Фрунзе, 61, и Чайковского, 20.