В Приамурье 9 взрослых и 8 детей пострадали от укусов клещей

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В Приамурье поступила вакцина против клещевого вирусного энцефалита. 44 950 доз, в том числе 25 920 доз вакцины для детей приобрели на средства из областного бюджета.

Деньги выделили по программе «Развитие здравоохранения Амурской области на 2014–2020 годы». 44 950 доз составляет 92,6 % от потребности. Прививку уже получили 9 391 человек.

По данным оперативного мониторинга, за прошедшую неделю в регионе зарегистрировано 17 пострадавших от укуса клеща, в том числе восемь детей. Всем им провели экстренную серопрофилактику. Для этого в Амурской области запасли 4 080 доз противоклещевого иммуноглобулина. По результатам лабораторных исследований клещей, снятых с пострадавших, зараженных возбудителями инфекционных заболеваний не выявили.

Управление Роспотребнадзора по Амурской области призывает к соблюдению мер профилактики клещевых инфекций и обращает внимание, что самым надежным средством профилактики клещевого вирусного энцефалита является вакцинация. А также специалисты напоминают, что исследование клещей, снятых с пострадавших, определяет тактику оказания профилактической медицинской помощи, в том числе своевременного введения противоклещевого иммуноглобулина.

В области идет акарицидная обработка. За текущий период обработано 8,8 гектара – 3,3 % от запланированных 270 гектаров.

Работодатели обязаны проводить противоклещевую обработку территорий пребывания профессиональных групп риска. В них входят вахтовые поселки, полевые станы и другие места, расположенных на эндемичных по клещевому вирусному энцефалиту территориях. Тех, кто не получил прививку, запрещено допускать к работе на опасной по клещевому вирусному энцефалиту территории в сезон активности клещей.