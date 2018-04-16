У трех женщин, живущих в деревянном доме Благовещенска, растаскивают имущество

Жительницы деревянного дома в центре Благовещенска несколько месяцев живут, как в осаде. Вместо находившихся по соседству домов появились пустыри. Неизвестные люди растаскивают оттуда дрова, металл. Некоторые не стесняются разбирать и имущество хозяек целого дома.

В деревянном доме по адресу: улица Лазо, 94/16, живут три женщины: две сестры 79 и 82 лет, а также дочь одной из них – Татьяна Панасюк. Татьяна Александровна рассказала, что их семья в этом доме живет с 30-х годов прошлого века. «Да, у нас дом и хозяйство староватые, но зато есть всё, что нужно для жизни, – пояснила она. – Нам здесь нравится, и мы не хотим никуда уезжать».

Однако с недавних пор спокойно жить не получается. Все началось, по ее словам, года два назад, когда в их в квартале № 88 появился застройщик и началось возведение многоэтажек.

«А в декабре прошлого года нас собрал застройщик, которому нужны были пять участков по шесть соток для постройки дома, – продолжила Татьяна Александровна. – Он сказал, что готов платить по 500 тысяч за сотку. А у нас только по кадастровой стоимости выходит больше – 3,6 миллиона рублей. Но главное – мы не хотим уезжать. В этом доме у нас есть всё, что нужно для жизни. Моей маме и тете есть куда выходить, посидеть во дворе. Есть огород, который нас во многом обеспечивает. А платить по шесть тысяч за квартиру в многоэтажке мы не можем себе позволить».

Татьяна Панасюк пояснила, что предложения о продаже дома к ним поступали несколько раз. Некоторые из соседей, на них согласились, продали свои участки и съехали. Теперь дом, где живут три женщины, окружают пустыри. Там некоторое время были кучи мусора, на которых «работали» неизвестные люди: разбирали на дрова, на металл, жгли костры. По словам женщины, костер мог гореть и ночью, за ним никто не следил. Семья боялась, что их дом может загореться.

«По счастью, наступил пожароопасный период, и городские власти обязали нового хозяина участков убрать мусор, – продолжила Татьяна Александровна. – Однако неизвестные люди ходить не перестали. Недавно, 11 апреля, днем вышли во двор и увидели, что кто-то по двору ходит. От крика он побросал вещи и убежал. И мы увидели, что кто-то уже срезал и снял часть металлической сетки, которой у нас был огорожен участок».

На этом происшествия не закончились. Женщины вызвали участкового, который всё осмотрел, записал, оценил ущерб, и Татьяна отправилась в магазин за саморезами, чтобы потом восстановить забор.

«Возвращаюсь домой и вижу, как по двору бежит моя тетя с криками "Стой!", а мимо забора идет мужчина высокий, а на плече у него наш металлический уголок метра на три с половиной длиной, в руке – шпалеры. Я говорю ему, что это наши вещи. Мужчина прошел мимо меня и развернулся так, что металлический уголок чуть не ударил мне в голову. Я подставила руку под удар. Он был такой силы, что я получила перелом».

По счастью, крики женщин услышали мужчины с улицы, которые остановили нападавшего. Снова вызвали полицию, сдали вора. Забор восстановили, но ситуация по-прежнему остается напряженной. Из-за пустырей двор женщин оказался как бы на отшибе, кроме того, мимо постоянно проходят люди, потому что расчищенную территорию, по словам Татьяны, новый собственник никак не огораживает.

В полиции Благовещенска подтвердили, что 11 апреля от жильцов дома поступило заявление. Они жалуются на то, что неизвестные похитили часть забора. Кроме того, женщина получила травму. Сейчас проводится проверка, которая завершится не позже 11 мая. Пострадавшей необходимо пройти судебно-медицинскую экспертизу.