Глава Приамурья призвал работодателей отпускать работников на Радоницу

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День поминовения усопших, Радоница, в этом году отмечается 17 апреля. Губернатор Амурской области Александр Козлов накануне этой даты призвал руководителей муниципалитетов и бюджетных организаций отпускать сотрудников, чтобы они могли почтить память умерших близких.

«В этот день принято посещать кладбища. Вы должны с пониманием отнестись к этой традиции и не препятствовать людям помянуть усопших близких», – цитирует Александра Козлова пресс-служба правительства Амурской области.

В Приамурье к родительскому дню главами всех районов проведены работы по уборке и облагораживанию мест захоронений. Всего их на территории Приамурья 579, общая площадь – 1,4 тысячи гектаров, сообщало Амур.инфо.

На местах захоронений был подвезен и подсыпан песок для личных нужд граждан, проведены обрезка и облагораживание деревьев, установлены мусорные контейнеры.

Для удобства амурчан 17 апреля к местам захоронений будет предоставлен дополнительный автотранспорт, организованы специальные рейсы городских автобусов.