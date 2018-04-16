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16апреля
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Дворец культуры железнодорожников в Свободном начнут реконструировать летом

Дворец культуры железнодорожников в Свободном начнут реконструировать летом

В этом году летом в Свободном начнется реконструкция Дворца культуры железнодорожников. На его полное переоснащение будет направлено порядка 510 миллионов рублей. Культурное учреждение стало 31 в списке объектов, попавших в план социального развития Свободного.

«В настоящее время Свободный получил новый виток развития. Из глубоко депрессионного город выходит на передовую и возрождается. Один из крупнейших газоперерабатывающих заводов в стране станет центром притяжения высокообразованных специалистов со всего региона и предоставит новые рабочие места для амурчан. Также здесь появится новое современное жилье, построят школы, детские сады, объекты здравоохранения, спорта, культуры и многое другое», – сказал губернатор региона Александр Козлов.

Решение о выделении средств для реконструкции Дворца культуры было принято на подкомиссии по вопросам реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона под председательством вице-премьера – полпреда президента России в ДФО Юрия Трутнева.

Центр культурного развития Свободного ранее был передан в собственность муниципалитета компанией РЖД. Согласно разработанной проектной документации, там планируется замена систем отопления, освещения, установка светового, звукового оборудования, реконструкция сцены, сидений зала на 436 мест. Реконструкция будет проведена и в других помещениях: хореографических классах, театральной студии, спортзале.

Всего на развитие новых и существующих социально значимых объектов в Свободном планируется направить порядка 6,3 миллиарда рублей. Ранее перечень объектов, вошедших в план развития, на заседании подкомиссии защищал губернатор региона Александр Козлов, сообщает областное правительство.

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#Свободный #строительство

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