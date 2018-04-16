Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
16апреля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:50 0

В Амурской области не приняли 14 коров без ветеринарных документов

В Амурской области не приняли 14 коров без ветеринарных документов
Фото: www.infpol.ru

В понедельник, 16 апреля, в Амурской области выявили факт перевозки крупного рогатого скота без сопроводительных документов. 14 голов скота везли из Забайкальского края.

Служащие отдела госветнадзора управления Россельхознадзора по Амурской области вместе с сотрудниками полиции задержали грузовик на 826-м километре федеральной трассы Чита – Хабаровск. В отношении нарушителя составили протокол об административном правонарушении по части 2 статьи 10.8 КоАП РФ «Перевозка сельскохозяйственных животных без ветеринарных сопроводительных документов». Животных вернули к месту отгрузки, в Забайкальский край. Нарушителю грозит штраф, размер которого колеблется от 3 000 рублей для физических лиц до 500 000 рублей – для юридических лиц.

В Амурской области сотрудники управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору ежедневно проверяют грузы, которые везут в Приамурье. Это делается для того, чтобы не допустить в регион животных и продукцию животного происхождения, зараженных ящуром.

Просмотров всего: 626

#закон #сельское хозяйство

распечатать


Происшествия 1

В Амурской области перевозчика-нелегала оштрафуют на 50 тысяч
Общество

В Приамурье 9 взрослых и 8 детей пострадали от укусов клещей
Общество 13

Антон Таран оплатил 337 миллионов рублей долгов своих управляек
Общество 1

В детской игровой комнате в Завитинске нашли нарушения пожарной безопасности
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь