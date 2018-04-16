В Амурской области не приняли 14 коров без ветеринарных документов

Фото: www.infpol.ru

В понедельник, 16 апреля, в Амурской области выявили факт перевозки крупного рогатого скота без сопроводительных документов. 14 голов скота везли из Забайкальского края.

Служащие отдела госветнадзора управления Россельхознадзора по Амурской области вместе с сотрудниками полиции задержали грузовик на 826-м километре федеральной трассы Чита – Хабаровск. В отношении нарушителя составили протокол об административном правонарушении по части 2 статьи 10.8 КоАП РФ «Перевозка сельскохозяйственных животных без ветеринарных сопроводительных документов». Животных вернули к месту отгрузки, в Забайкальский край. Нарушителю грозит штраф, размер которого колеблется от 3 000 рублей для физических лиц до 500 000 рублей – для юридических лиц.

В Амурской области сотрудники управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору ежедневно проверяют грузы, которые везут в Приамурье. Это делается для того, чтобы не допустить в регион животных и продукцию животного происхождения, зараженных ящуром.