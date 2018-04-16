Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
16апреля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:47 0

В Белогорске спасли памятник Ленину

В Белогорске спасли памятник Ленину
Фото: amur28.info

В Белогорске возле здания, где размещается одна из управляющих компаний, установили памятник Владимиру Ильичу Ленину. Скульптуру фактически спасли от нападок вандалов. Ранее она располагалась в другом месте.

Раньше памятник стоял на территории бывшей школы-интерната № 20. Учреждение закрыли, а Ленин остался. Скульптуру стали «навещать» вандалы. Свидетелями разрушения монумента стали сотрудники управляющей компании, и ее руководство приняло решение отреставрировать памятник и сохранить его для истории.

Обновленная скульптура – золотистого цвета. В скором времени будет покрашен постамент, на котором появится именная табличка. УК взяла на себя все расходы на перевозку памятника, его установку и реставрацию после нападения вандалов, пишет «Амур28.инфо».

Просмотров всего: 326

#Белогорск #жизнь

распечатать


Общество 3

На Сахалине можно взять ипотеку под 0 %
Экономика 3

Депутаты Госдумы и главные лица государства отчитались о доходах за 2017 год
Происшествия

В районе школы № 10 Белогорска прорвало водопровод
Общество 1

К концу недели в Приамурье ожидаются похолодание и дожди
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь