В Белогорске спасли памятник Ленину

Фото: amur28.info

В Белогорске возле здания, где размещается одна из управляющих компаний, установили памятник Владимиру Ильичу Ленину. Скульптуру фактически спасли от нападок вандалов. Ранее она располагалась в другом месте.

Раньше памятник стоял на территории бывшей школы-интерната № 20. Учреждение закрыли, а Ленин остался. Скульптуру стали «навещать» вандалы. Свидетелями разрушения монумента стали сотрудники управляющей компании, и ее руководство приняло решение отреставрировать памятник и сохранить его для истории.

Обновленная скульптура – золотистого цвета. В скором времени будет покрашен постамент, на котором появится именная табличка. УК взяла на себя все расходы на перевозку памятника, его установку и реставрацию после нападения вандалов, пишет «Амур28.инфо».