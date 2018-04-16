В Благовещенске ко Дню Победы раздадут 15 000 георгиевских лент

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В Благовещенске с 16 апреля стартует всероссийская акция «Георгиевская ленточка». Акция началась на площади имени Ленина. Там начнется раздача символов предстоящего Дня Победы.

К каждой ленточке прилагается памятка о правильном использовании символа. В последующие дни акцию проведут в других точках Благовещенска. Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» будет проходить до 9 мая включительно. В день старта планируют раздать более 1 000 ленточек. Всего ко Дню Победы благовещенцам вручат 15 000 георгиевских лент.

Этим занимаются муниципальный штаб «Волонтеры Победы», представители общественной организации «Молодая гвардия Единой России» при поддержке Центра развития молодежных и общественных инициатив «Выбор», сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.

В дни проведения акции миллионы людей в Российской Федерации и других странах мира по доброй воле прикрепляют на одежду георгиевскую ленточку – условный символ военной славы, демонстрируя уважение к воинам, сражавшимся за Отечество, всенародную гордость за Великую Победу.