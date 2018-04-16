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16апреля
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Названы претенденты на премию имени Леонида Завальнюка в Приамурье

Названы претенденты на премию имени Леонида Завальнюка в Приамурье

В Амурской области стали известны кандидаты в рамках ежегодной литературной премии имени Леонида Завальнюка. В 2018 году премию будут вручать в трех номинациях.

В номинации «Лучшее произведение в прозе» на победу претендуют исторический роман «Албазинец» Алексея Воронкова, «Злой дворник. Чистая правда о грязной работе» Евгения Гончарова и сборник рассказов и эссе «Напутствие дилетантам» Николая Левченко.

В номинации «Лучшее произведение в поэзии» поборются сборник поэтических произведений «Беспризорная лампа» Ирины Вакуленко, а также стихи Татьяны Гуровой, сообщается на сайте Амурской областной научной библиотеки.

Наконец, в номинации «За вклад в популяризацию и изучение творчества Леонида Завальнюка и (или) истории, культуры, литературы Приамурья» заявлены: Александр Белый (серия литературоведческих статей, посвященных творчеству Леонида Завальнюка), Наталья Овсийчук (научно-публицистический фильм «Албазино: вчера, сегодня, завтра?») и Павел Савинкин («Неспешные прогулки»).

Церемония вручения премии приурочена к дате рождения Леонида Завальнюка. Она пройдет 20 октября.

Победители получат дипломы, медали и денежные премии. Заявленный размер премии в каждой из номинаций составляет 25 тысяч рублей.

Кроме того, по результатам интернет-голосования на сайте Амурской областной научной библиотеки одному из участников будет присужден Приз читательских симпатий.

Как сообщало Амур.инфо, в 2017 году лауреатами премии стали Александр Маликов, Ярослав Туров и Александр Урманов.

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