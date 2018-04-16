Амурский сенатор Коряков обошел амурского сенатора Суворова по доходам

Фото: proufu.ru

Член Совета Федерации от Амурской области Александр Коряков перегнал по доходам коллегу по Совфеду Александра Суворова. За 2017 год Коряков заработал 4 миллиона 909 рублей – на 100 тысяч рублей больше, чем Суворов.

Фото: amur.er.ru

Нивелировать разрыв Александру Корякову удалось благодаря тому, что за 2017 год его доход за год вырос больше чем в два раза: в 2016 году член Совфеда заработал 2 миллиона 206 тысяч 968 рублей, а в 2017 – 4 миллиона 909 тысяч рублей. Увеличился и доход супруги Александра Корякова – в 2,7 раза: со 189 301,42 рубля в 2016 году до 513 871,04 рубля в 2017 году.

У четы Коряковых стало меньше имущества. Судя по официальным сведениям на 31 декабря 2017 года, жена Корякова больше не является владелицей земельного участка под индивидуальное жилищное строительство площадью 1 803 квадратных метра. Кроме того, в 2016 году у супруги Корякова в пользовании находилась квартира в 102,8 квадратных метра. В декларации за 2017 год она уже не указывается.

Остальные объекты недвижимого и движимого имущества в собственности у Александра Корякова и его супруги остались те же, что и в 2016 году. В частности, 4 земельных участка под индивидуальную жилую застройку: два площадью 1 843 квадратных метра и еще два – в 2 240 квадрата; два жилых дома каждый площадью 213,7 квадратных метра; две квартиры в 102,8 и 127 квадратов, а также гараж 13,10 квадратных метрав.

Из транспортных средств, как и в 2016 году, Александру Корякову принадлежат «мерседес бенц S 63 AMG» и «порше каенн турбо». На супругу по-прежнему зарегистрирован автомобиль «мерседес бенц g 63 amg».

Фото: pda.fedpress.ru

Сенатор Александр Суворов задекларировал в 2017 году доход в 4 миллиона 810 тысяч рублей, что примерно на уровне 2016 года – 4 миллиона 777 тысяч рублей. Доход супруги указан в размере 1 564 174,48 рубля, что примерно на 150 тысяч меньше, чем годом ранее – 1 706 366,69 рубля.

Супруги Суворовы за год приобрели 3 новых земельных участка. К уже имеющемуся участку для размещения гаражей и автостоянок в 24 квадрата, а также к приусадебному земельному участку в 3 000 квадратов добавился еще под индивидуальное жилищное строительство – 1 804 квадратных метра, еще один приусадебный – 894 квадрата и садовый – 1 240 квадратов.

У супруги во владении осталась 1/2 доли в квартире, также супруги по-прежнему владеют тремя гаражами (18,8, 26,8 и 24 квадрата) и нежилым помещением в 38 квадратов.

Что касается объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании, то к двум квартирам в 81,2 и 127,4 квадрата добавились еще три земельных участка. Два из них предназначены для размещения гаражей и автостоянок – 20 и 26 квадратов и еще один без указания назначения в 4 437 квадратов.

К уже имеющемуся автомобилю «тойота лэнд крузер 200» в 2017 году Александр Суворов приобрел и оформил на себя еще «сузуки джимни».

Александр Суворов представляет Приамурье в Совете Федерации с сентября 2015 года. До него этот пост занимал Николай Савельев.

Советника гендиректора компании «Амурский уголь» Александра Корякова избрали представителем от амурского заксобрания в верхнюю палату Федерального Собрания РФ в сентябре 2016 года. Его предшественником был Юрий Кушнарь, занимавший в парламенте должность зампреда комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.