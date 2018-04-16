В Зее муж и жена обвиняются в убийствах двух человек

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В городе Зея правоохранители расследуют убийства двух человек. Обвиняемыми по делу выступают муж и жена. Супруги заключены под стражу.

18 сентября 2017 года возле одного из домов, расположенных на улице Мухина в Зее, было обнаружено тело мужчины 1980 года рождения. На трупе имелись признаки насильственной смерти. По данному факту было возбуждено уголовное дело об убийстве.

В тот же день по подозрению в преступлении задержали 37-летнюю местную жительницу. Впоследствии ее заключили под стражу. От нее поступила явка с повинной, в которой женщина сообщила о другом убийстве, совершенном ею несколькими месяцами ранее. В ходе осмотра места, указанного амурчанкой, в земле нашли тело еще одного мужчины, 1974 года рождения. Женщине было предъявлено обвинение в убийстве двух человек.

Однако в дальнейшем была получена информация о том, что к убийству мужчины, совершенному в июне 2017 года, причастна не обвиняемая, а ее супруг. Женщина же пыталась таким образом выгородить мужчину, сообщает СУ СКР по Амурской области.

41-летний муж обвиняемой сознался в преступлении и рассказал, что произошло в тот день. В 20-х числах июня 2017 года он поссорился со своим знакомым на почве злоупотребления алкоголем. Амурчанин нанес оппоненту несколько ударов топором по голове, а затем, когда тот перестал подавать признаки жизни, закопал тело.

С супругой они договорились, что, если о преступлении станет известно правоохранителям, вину за содеянное она возьмет на себя. Причина была в том, что мужчина уже имел непогашенную судимость – за незаконный оборот наркотиков.

В настоящее время в отношении мужчины также возбуждено уголовное дело за убийство. Он заключен под стражу, сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области.

Следствие продолжает устанавливать все обстоятельства преступлений.