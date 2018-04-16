В благовещенский магазин зашел голый посетитель (видео)

В один из магазинов Благовещенска в понедельник, 16 апреля, зашел мужчина, одетый только в футболку. Продавец вызвала сотрудников частного охранного предприятия и полицию.

Как сообщают очевидцы происшествия, мужчина живет в доме на улице Воронкова, где находится магазин. Необычный посетитель вел себя спокойно, не скандалил.

В городском отделе полиции рассказали, что сигнал о происшествии поступил в первой половине дня. Прибывшие по вызову полицейские обнаружили обнаженного мужчину с признаками алкогольного опьянения. Сотрудники полиции вызвали медиков скорой помощи. По неофициальной информации, медработники доставили голого мужчину в одну из больниц города.