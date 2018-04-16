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16апреля
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сегодня, 14:29 12

В благовещенский магазин зашел голый посетитель (видео)

В благовещенский магазин зашел голый посетитель (видео)

В один из магазинов Благовещенска в понедельник, 16 апреля, зашел мужчина, одетый только в футболку. Продавец вызвала сотрудников частного охранного предприятия и полицию.

Как сообщают очевидцы происшествия, мужчина живет в доме на улице Воронкова, где находится магазин. Необычный посетитель вел себя спокойно, не скандалил.

В городском отделе полиции рассказали, что сигнал о происшествии поступил в первой половине дня. Прибывшие по вызову полицейские обнаружили обнаженного мужчину с признаками алкогольного опьянения. Сотрудники полиции вызвали медиков скорой помощи. По неофициальной информации, медработники доставили голого мужчину в одну из больниц города.

Просмотров всего: 3734

#происшествия #торговля

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Комментарии
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  • АЛЬБИНА

    АЛЬБИНА
    4 часа назад

    Кошмар какой!

  • Алгебра

    Алгебра
    4 часа назад

    Деградация

  • ЭЛИНА АМУРСКАЯ

    ЭЛИНА АМУРСКАЯ
    3 часа назад

    С головой у него явно проблемы, не так он уж нетрезв, чтоб появиться в магазине без штанов.

  • Йосеф

    Йосеф
    3 часа назад

    на правах рекламы?

  • Вр€динк@

    Вр€динк@
    3 часа назад

    И тебя вылечат...и тебя тоже вылечат... и меня вылечат....

  • andeks2017

    andeks2017
    3 часа назад

    АЛЬБИНА

    Кошмар какой!



    письку не видела?

  • dushniy_kontakter

    dushniy_kontakter
    3 часа назад

    Кабинет пробитый

  • NEOS

    NEOS
    2 часа назад

    Какие злые и необразованные люди живут у нас в Благовещенске...Эт же кошмар! Раскудахтались так, будто никогда пиписку не видели...

  • Tуман

    Tуман
    2 часа назад

    Жалко мужика.

    Клизмы не избежал.

  • NEOS

    NEOS
    1 час назад

    Tуман

    Жалко мужика.

    Клизмы не избежал.



    это почему это? он что, пришёл в магазин с жалобой на запор?

  • Кукумбер

    Кукумбер
    1 час назад

    типичный расиянин

  • NEOS

    NEOS
    1 час назад

    кто?

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