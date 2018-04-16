Губернатор Амурской области обнародовал сведения о доходах

Фото: правительство Амурской области

Правительство Амурской области опубликовало сведения о доходах и имуществе губернатора Амурской области и членов его семьи за 2017 год. За год Александр Козлов задекларировал доход в размере 2 300 461 рубля 70 копеек.

Доход супруги губернатора Анны Логиновой, согласно декларации, составил 1 725 318 рублей 29 копеек. В собственности у Александра Козлова находится квартира площадью 68,4 квадратных метра. В общей долевой собственности у главы области есть подземная автостоянка (1/20 доли) площадью 611,6 квадратных метра. В пользовании находится земельный участок площадью 12 000 квадратных метров. Собственного автомобиля ни у Александра Козлова, ни у его супруги нет.

В декларации о доходах Анны Логиновой указаны квартира площадью 42,3 квадратных метра, принадлежащая на праве собственности. В пользовании находится квартира площадью 68,4 квадрата.

В декларации главы региона указаны сведения о несовершеннолетнем ребенке. Дочь Александра Козлова и Анны Логиновой родилась в 2017 году. В декларации указано, что имущества за ней не числится, в пользовании находится все та же квартира площадью 68,4 квадратных метра.

Согласно данным о доходах губернатора Амурской области и его семьи за 2016 год, совокупный доход Александра Козлова составлял 3 284 364 рубля. При этом 1 000 000 рублей из этой суммы глава региона заработал от продажи земельного участка. Отсюда следует, что разница между доходом за 2016 и 2017 год составила 16 097 рублей.

Задекларированный доход супруги губернатора Анны Логиновой за 2017 год по сравнению с 2016-м увеличился на 1 090 774 рубля.