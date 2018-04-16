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16апреля
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сегодня, 14:10 13

Губернатор Амурской области обнародовал сведения о доходах

Губернатор Амурской области обнародовал сведения о доходах
Фото: правительство Амурской области

Правительство Амурской области опубликовало сведения о доходах и имуществе губернатора Амурской области и членов его семьи за 2017 год. За год Александр Козлов задекларировал доход в размере 2 300 461 рубля 70 копеек.

Доход супруги губернатора Анны Логиновой, согласно декларации, составил 1 725 318 рублей 29 копеек. В собственности у Александра Козлова находится квартира площадью 68,4 квадратных метра. В общей долевой собственности у главы области есть подземная автостоянка (1/20 доли) площадью 611,6 квадратных метра. В пользовании находится земельный участок площадью 12 000 квадратных метров. Собственного автомобиля ни у Александра Козлова, ни у его супруги нет.

В декларации о доходах Анны Логиновой указаны квартира площадью 42,3 квадратных метра, принадлежащая на праве собственности. В пользовании находится квартира площадью 68,4 квадрата.

В декларации главы региона указаны сведения о несовершеннолетнем ребенке. Дочь Александра Козлова и Анны Логиновой родилась в 2017 году. В декларации указано, что имущества за ней не числится, в пользовании находится все та же квартира площадью 68,4 квадратных метра.

Согласно данным о доходах губернатора Амурской области и его семьи за 2016 год, совокупный доход Александра Козлова составлял 3 284 364 рубля. При этом 1 000 000 рублей из этой суммы глава региона заработал от продажи земельного участка. Отсюда следует, что разница между доходом за 2016 и 2017 год составила 16 097 рублей.

Задекларированный доход супруги губернатора Анны Логиновой за 2017 год по сравнению с 2016-м увеличился на 1 090 774 рубля.

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#областная власть

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Комментарии
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  • Питерский

    Питерский
    4 часа назад

    Бедняга)))

  • Чайка Вологотская

    Чайка Вологотская
    4 часа назад

    То что чиновники не оформляют на себя свои новые столичные квартирки и машинки, это не значит что их нет... Деревня наша маленькая, все знают... зачем такие новости... непонятно...

  • Nikodim

    Nikodim
    3 часа назад

    и кто-то верит в такие скромные отчеты? квартира скромная, машин нет. противно читать отмазки перед народом о том, какие они все бедные. а то, как они на своих высоких постах совсем другую капусту рубят, так что на Мальту хватает, кто и когда будет отчитываться?

  • Диванный аналитик

    Диванный аналитик
    3 часа назад

    Земля на Мухинке 120 соток принадлежит ему..А коттедж на этой земле ничейный. Так как формально он не достроен.А вот интересное видео: Смотрите до конца. В конце Саша врет о своей даче. Земля его,кто там чего построил он в курсе? )))

    https://youtu.be/vx4ffo3KcaE

  • ПИСЬМО

    ПИСЬМО
    3 часа назад

    Закон в принципе не нарушил, а говорить мы можем круглосуточно.

  • Братеев

    Братеев
    3 часа назад

    а за недостоверную информацию что полагается?

  • Диванный аналитик

    Диванный аналитик
    2 часа назад

    Пускай подает в суд на ютуб..Это видео в свободном доступе.

  • Костя_Кис

    Костя_Кис
    2 часа назад

    У кого, что болит. Интересуют именно расходы на питание. Я - это конечно спагетти с грибами и сметанным соусом. Но как удаётся администратору области поддерживать его вес в норме?

  • Братеев

    Братеев
    2 часа назад

    может он чем то болен или фитнесом балуется?

  • Костя_Кис

    Костя_Кис
    2 часа назад

    Братеев

    может он чем то болен или фитнесом балуется?



    Ну, пусть даже и болен! Сколько это килограммов в неделю? А если втянет живот - это пойдёт в его зачёт?

  • Кукумбер

    Кукумбер
    1 час назад

    а сколько губернатор должен зарабатывать? 15 тыщ? Ну не всем же быть нищебродами, как некоторым форумчанам)))

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    54 минуты назад

    Кукумбер

    а сколько губернатор должен зарабатывать? 15 тыщ? Ну не всем же быть нищебродами, как некоторым форумчанам)))



    Жить он должен ровно так как и регион которым он рулит.

    Пока же он совпадает с населением региона только в одном моменте-побыстрее отсюда свалить

  • Nikodim

    Nikodim
    20 минут назад

    Кукумбер

    а сколько губернатор должен зарабатывать? 15 тыщ? Ну не всем же быть нищебродами, как некоторым форумчанам)))



    вопрос то не в 15 тр и нищебродском мышлении в первую очередь, а в том, что при своей немаленькой официальной зп данные слуги народа показывая мелочь по имуществу в глаза своим избирателям, на самом деле за свой срок тащат столько, что потом на всю оставшуюся жизнь хватит. примеров масса, в том числе и наши бившие отличились. когда-нибудь и про КАА узнаем, хотя и так инфо достаточно о мальчике, который отзывался до своих выборов на имя5%, а сейчас стал имя20%. это если потом с кем-то не поделится, расчехлят, а будет делиться - значит будет садить картошку на своих скромных гектарах в Мухинке, сравнивая на ютюбе ролики "как было" и "как стало". мы в такой стране хотели жить? противно уже от этой грязи наверхах, которая ручьями вниз стекает.



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